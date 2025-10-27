Ελ Κααμπί σε Ταρέμι: «MVP, MVP, MVP» (vid)

Μίλησαν τα… κανόνια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το βράδυ της Κυριακής (26/10) με τους Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μεχντί Ταρέμι να σκοράρουν στη 2-0 νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, στο ντέρμπι της ένατης αγωνιστικής της Super League.

Οι δύο επιθετικοί των Πειραιωτών άλλαξαν την ιστορία του ματς με τα γκολ τους, ενώ με τη λήξη του αγώνα χάρισαν και μία ξεχωριστή στιγμή.

Ο Ελ Κααμπί αποθέωσε τον Ταρέμι για την εμφάνισή του, τραγουδώντας «MVP, MVP, MVP» δείχνοντας την εξαιρετική μεταξύ τους σχέση, αλλά και το κλίμα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.

Δείτε την αποθέωση του Ελ Κααμπί στον Ταρέμι