Στον Ρέντη ο Μεντιλίμπαρ, βλέπει την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού

Οι Νέοι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν στον Ρέντη την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Youth League.

Μεταξύ άλλων, στο γήπεδο βρίσκεται και ο προπονητής της ανδρικής ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, λίγες ώρες πριν το σπουδαίο ματς με την πρωταθλήτρια Ολλανδίας στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την αντίστοιχη φάση του UEFA Champions League.

Στον Ρέντη και ο Ρέτσος

Από πλευράς ποδοσφαιριστών βρίσκεται και ο Παναγιώτης Ρέτσος στο γήπεδο, όπως έδειξε προ ολίγου η κάμερα της Cosmote TV, που μεταδίδει τον αγώνα, με τον αρχηγό των Πειραιωτών να δέχεται «επίθεση» αγάπης από μικρούς φίλους του συλλόγου και να τους υπογράφει αυτόγραφα.