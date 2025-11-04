Στον Ρέντη ο Μεντιλίμπαρ, βλέπει την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού
Ο Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στο πλευρό των Νέων του Ολυμπιακού, παρακολουθώντας από κοντά την προσπάθεια των παικτών του Γιώργου Σίμου με την Αϊντχόφεν
- Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη - «Αθώοι» δηλώνουν οι δύο κατηγορούμενοι
- ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη
- Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού
- Δίωξη στον 13χρονο που άρπαξε πατίνι από 21χρονο απειλώντας τον ότι έχει μαχαίρι
Οι Νέοι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν στον Ρέντη την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Youth League.
Μεταξύ άλλων, στο γήπεδο βρίσκεται και ο προπονητής της ανδρικής ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, λίγες ώρες πριν το σπουδαίο ματς με την πρωταθλήτρια Ολλανδίας στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την αντίστοιχη φάση του UEFA Champions League.
Στον Ρέντη και ο Ρέτσος
Από πλευράς ποδοσφαιριστών βρίσκεται και ο Παναγιώτης Ρέτσος στο γήπεδο, όπως έδειξε προ ολίγου η κάμερα της Cosmote TV, που μεταδίδει τον αγώνα, με τον αρχηγό των Πειραιωτών να δέχεται «επίθεση» αγάπης από μικρούς φίλους του συλλόγου και να τους υπογράφει αυτόγραφα.
- Κανιθάρες για Κορόνα: «Δεν έχει αξιοπρέπεια»
- Λανουά για το Ολυμπιακός – Άρης: «Ήταν πέναλτι στον Ταρέμι» (vid)
- Αίτημα και από το ΠΑΣΟΚ για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για τα ΕΛΤΑ
- Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
- Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης
- Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις