Πιρόλα: «Ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα στην καριέρα μου»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊντχόφεν στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Λορέντσο Πιρόλα παραχώρησε συνέντευξη για το ματς με τους Ολλανδούς.

Ο Ιταλός αμυντικός των Πειραιωτών αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης στο παιχνίδι με την ολλανδική ομάδα, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον 1,5 χρόνο που βρίσκεται στους νταμπλούχους Ελλάδας, αλλά και στον τρόπο που λειτουργεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι δηλώσεις του Πιρόλα στο match programme για το ματς με την Αϊντχόφεν

Τον Ιούλιο του 2024 ο Λορέντσο Πιρόλα φόρεσε για πρώτη φορά τα «ερυθρόλευκα». 15 μήνες αργότερα, ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός έχει μπει στις καρδιές των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Η σταθερότητά του στα μετόπισθεν, οι εξαιρετικές εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει και η αφοσίωσή του στον Θρύλο τον έχουν καταστήσει πολύτιμη μονάδα στα πλάνα του προπονητή μας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος πριν από τέσσερις μέρες έγινε μπαμπάς, μιλά στο match programme του αγώνα με την PSV και χαρακτηρίζει την επιλογή του να υπογράψει στον Ολυμπιακό ως την καλύτερη που θα μπορούσε να πάρει.

Βρίσκεσαι στην Ελλάδα περίπου 1,5 χρόνο. Αισθάνεσαι καθόλου Έλληνας; Έχεις αποκτήσει τις συνήθειες της καθημερινότητας ενός Έλληνα;

«Στον 1,5 χρόνο που είμαι εδώ, έχω έρθει πολύ πιο κοντά στην κουλτούρα και τα έθιμά των Ελλήνων, οπότε νιώθω και λίγο Έλληνας, ναι».

Μέσω του Ολυμπιακού κατάφερες να κάνεις ντεμπούτο στο UEFA Champions League και έχεις ήδη τρεις συμμετοχές στη διοργάνωση. Τι σημαίνει αυτό για έναν ποδοσφαιριστή;

«Το Champions League είναι το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο φιλοδοξεί να αγωνιστεί ένας ποδοσφαιριστής, οπότε γι’ αυτό θα είμαι πάντα ευγνώμων στον Ολυμπιακό που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία».

Περιέγραψε μας ένα 24ωρο ποδοσφαιριστή Ολυμπιακού. Πώς περνάς τις μέρες σου στη χώρα μας;

«Τα πρωινά είμαι στο προπονητικό κέντρο για προπόνηση και όταν γυρίζω σπίτι, περνάω τον περισσότερο χρόνο μου με τη γυναίκα μου στο σπίτι ή έξω με τα σκυλιά μας. Πού και πού, όταν έχουμε ρεπό, κάνουμε κάτι μαζί με τους συμπαίκτες μου».

Με 42 παιχνίδια στον Ολυμπιακό, έγινες ο πρώτος Ιταλός ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τόσες φορές τη φανέλα του Ολυμπιακού, ξεπερνώντας τον Έντσο Μαρέσκα. Πώς αισθάνεσαι γι’ αυτό;

«Δεν το γνώριζα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο, το οποίο με κάνει περήφανο. Είναι πολύ τιμητικό για εμένα».

Στην πρώτη σου χρονιά με τον Ολυμπιακό κατέκτησες το νταμπλ στην Ελλάδα. Φέτος τι είναι αυτό που έχεις ως στόχο με την ομάδα;

«Η περσινή χρονιά ήταν σίγουρα μια φανταστική σεζόν. Φέτος, οι στόχοι μας είναι να επαναλάβουμε το νταμπλ και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στο Champions League».

Πώς νιώθεις όταν αγωνίζεσαι στο «Γ. Καραϊσκάκης»;

«Είναι πάντα φανταστικό το συναίσθημα. Χάρη στους οπαδούς μας κάθε αγώνας είναι μια γιορτή, δημιουργείται μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, στην οποία όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να αγωνίζονται».

Αν σε ρωτούσε ένας συμπατριώτης σου για τον Ολυμπιακό, τι είναι αυτά που θα του έλεγες;

«Ότι είναι ο πιο σημαντικός σύλλογος στην Ελλάδα, αλλά και μια τεράστια οικογένεια».

Αισθάνεσαι δικαιωμένος για την επιλογή σου να φορέσεις τη φανέλα του Ολυμπιακού;

«Είμαι μεγάλη χαρά και τιμή μου που φοράω αυτή τη φανέλα. Ήταν η καλύτερη απόφαση που θα μπορούσα να πάρω».