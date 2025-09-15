Το μήνυμα του Πιρόλα για το ταξίδι στο Champions League
Ο Ιταλός αμυντικός του Ολυμπιακού έκανε λόγο για μεγάλες ερυθρόλευκες βραδιές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση
Δύο ημέρες έχουν απομείνει για την έναρξη της League Phase του Champions League, όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκη» (17/9, 19:45) και ο Λορέντσο Πιρόλα έστειλε το δικό του μήνυμά στον κόσμο των ερυθρόλευκων ενόψει των σπουδαίων ματς που έρχονται.
Συγκεκριμένα, ο Ιταλός στόπερ δημοσίευσε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μαζί μία συλλογή από φωτογραφίες αναφορικά με τις επικείμενες αναμετρήσεις του Ολυμπιακού στην σπουδαία διοργάνωση και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έρχονται μεγάλες βραδιές.
Δείτε την ανάρτηση του Πιρόλα
Αναλυτικά, όσα έγραψε ο Πιρόλα: «Μεγάλες βραδιές έρχονται! Μαζί παλεύουμε, μαζί ονειρευόμαστε!».
