Λορέντσο Πιρόλα: Η μισή Serie A στα πόδια του…

Κάθε φορά που προκύπτει δημοσίευμα για ενδιαφέρον Ιταλικής ομάδας για τον Λορέντσο Πιρόλα η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό είναι… «πως τους πετσόκοψε έτσι ο Ολυμπιακός το περασμένο καλοκαίρι».

Και πραγματικά είναι για σεμινάριο ο τρόπος με τον οποίο οι Πειραιώτες κινήθηκαν αθόρυβα και πήραν μέσα από τα χέρια των Ιταλών τον νεαρό στόπερ.

Ο Πιρόλα που όταν ήρθε στον Πειραιά είχε τα στοιχεία για να ανεβάσει κατακόρυφα τις επιδόσεις του όμως χρειάστηκε συνάμα και την βοήθεια του τεχνικού τιμ της ομάδας που δούλεψαν σωστά και μεθοδικά μαζί του, τον βελτίωσαν με αποτέλεσμα στο δεύτερο μισό της σεζόν να καταφέρει να ξεπεράσει και τον Νταβίντ Κάρμο που ξεκίνησε ως ο βασικός αριστεροπόδαρος στόπερ του Ολυμπιακού.

Με τον Λορέντσο Πιρόλα να πιάνει δουλειά με την αποστολή του Ολυμπιακού στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και τους Ιταλούς να τον έχουν από κοντά, παρακολουθώντας την πορεία του με στόχο να μπορέσουν να τον πάρουν πίσω.

Μόνο τυχαία δεν είναι και τα σημερινά δημοσιεύματα για ενδιαφέρον από την μισή Serie A! Δεν είναι μία ούτε δύο, οχτώ συνολικά Ιταλικές ομάδες εμφανίζονται σύμφωνα με ποστάρισμα στο X γνωστού δημοσιογράφου με 238 χιλιάδες ακόλουθους που έχουν στα ραντάρ τους τον στόπερ του Ολυμπιακού.

