Έγινε μπαμπάς ο Πιρόλα – Το υπέροχο μήνυμα με το οποίο «υποδέχθηκε» την κόρη του (pics)

Σε πελάγη ευτυχίας ο Λορέντσο Πιρόλα, με τον νεαρό αμυντικό του Ολυμπιακού να ανακοινώνει με ανάρτησή του στα social media να γνωστοποιεί πως έγινε πατέρας.

Η σύντροφός του έφερε στον κόσμο την κόρη τους, την Πέμπτη (30/10), με τον Πιρόλα να δημοσιεύει μία σειρά φωτογραφιών από τον μαιευτήριο. Μάλιστα, ο ίδιος ήταν στο πλάι της συζύγου του κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Η ανάρτηση του Πιρόλα

«Και οι τρεις μας ζωές μόλις ξεκίνησαν, Azzurra, 30/10/2025. Οι καρδιές μας είναι δικές σου», έγραφε η λεζάντα που συνόδευσε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η σύζυγος του Ιταλού αμυντικού, από το μαιευτήριο, αποκαλύπτοντας έτσι και το όνομα της κόρης τους που θα είναι Ατσούρα (Azzurra).