Έγινε μπαμπάς ο Πιρόλα – Το υπέροχο μήνυμα με το οποίο «υποδέχθηκε» την κόρη του (pics)
Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από την Πέμπτη... χαζομπαμπάς, με τον Ιταλό αμυντικό του Ολυμπιακού να υποδέχεται στον κόσμο την κόρη του με ένα υπέροχο μήνυμα στα social media.
- Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
- O Μασκ φέρεται να αναλαμβάνει εργολάβος για τον «Χρυσό Θόλο» του Τραμπ
- Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν στη Βουδαπέστη - Το παρασκήνιο της απόφασης
- Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Σε πελάγη ευτυχίας ο Λορέντσο Πιρόλα, με τον νεαρό αμυντικό του Ολυμπιακού να ανακοινώνει με ανάρτησή του στα social media να γνωστοποιεί πως έγινε πατέρας.
Η σύντροφός του έφερε στον κόσμο την κόρη τους, την Πέμπτη (30/10), με τον Πιρόλα να δημοσιεύει μία σειρά φωτογραφιών από τον μαιευτήριο. Μάλιστα, ο ίδιος ήταν στο πλάι της συζύγου του κατά τη διάρκεια του τοκετού.
Η ανάρτηση του Πιρόλα
«Και οι τρεις μας ζωές μόλις ξεκίνησαν, Azzurra, 30/10/2025. Οι καρδιές μας είναι δικές σου», έγραφε η λεζάντα που συνόδευσε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η σύζυγος του Ιταλού αμυντικού, από το μαιευτήριο, αποκαλύπτοντας έτσι και το όνομα της κόρης τους που θα είναι Ατσούρα (Azzurra).
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Η ΚΕΔ δεν βρίσκει το κλειδί για την επανεκκίνηση
- Τουρκία: Κόκκινη κάρτα σε 149 διαιτητές που έπαιζαν στοίχημα
- Απίστευτο γκολ στην Ιταλία: Πήγε να κάνει Fair Play και σκόραρε πίσω από τη σέντρα του γηπέδου! (vid)
- Παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι ο Εμπαπέ: «Το σημαντικό είναι οι τίτλοι» (pic)
- Αυτοί είναι οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
- Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις