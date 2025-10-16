Πιρόλα: «Από τότε που ήρθα στον Ολυμπιακό νιώθω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΛ στην AEL FC Arena το ερχόμενο Σάββατο (18/10, 17.00) για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ο Λορέντσο Πιρόλα μίλησε για το ερχόμενο παιχνίδι με τους Θεσσαλούς και αναφέρθηκε στην πνευματική διαχείριση των Πειραιωτών μετά τις δύο ήττες από Άρσεναλ και ΠΑΟΚ, ενώ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να κληθεί στην Εθνική ομάδα της Ιταλία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πιρόλα:

Για το πώς έχει επηρεαστεί η ομάδα μετά τα τελευταία αποτελέσματα:

«Η αλήθεια είναι πως έπρεπε να διαχειριστούμε δύο αποτελέσματα που δεν μας άρεσαν. ‘Ηταν δύο δύσκολα παιχνίδια, ειδικά αυτό με την Άρσεναλ όπου κοντραριστήκαμε με μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Νομίζω πως εκεί κάναμε ένα καλό παιχνίδι και θα μπορούσαμε να είχαμε φύγει με έναν βαθμό. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και στη συνέχεια κόντρα στον ΠΑΟΚ κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο αλλά όχι ένα ανάλογο δεύτερο. Τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στα επόμενα αφήνοντας πίσω αυτά τα αποτελέσματα».

Για το παιχνίδι στη Λάρισα:

«Ξέρουμε πως θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που έχει καλούς ποδοσφαιριστές με ποιότητα. Πρέπει να προσέξουμε να μην τους δώσουμε ευκαιρίες και να προσπαθήσουμε να πάρουμε γρήγορα το προβάδισμα. Θα χρειαστεί να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το ματς για να επιστρέψουμε στις νίκες».

Για το ενδεχόμενο κλήσης του στην Εθνική ομάδα ανδρών της Ιταλίας:

«Δεν ξέρω πόσο κοντά είναι μια κλήση στην Εθνική Ιταλίας. Ξέρω πως προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι όλο και καλύτερος. Προσπαθώ να τα δίνω όλα σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα με την φανέλα του Ολυμπιακού. Από τότε που ήρθα εδώ νοιώθω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου και προσπαθώ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Είμαι πάρα πολύ καλά και θέλω να κάνω χαρούμενος τους οπαδούς μας με την απόδοση μου. Σε ότι αφορά την Εθνική δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο από το να βελτιώνομαι και να περιμένω. Κυρίως όμως το μυαλό μου βρίσκεται εδώ και στο πως θα βοηθήσω την ομάδα μου να φτάσει στους στόχους της».