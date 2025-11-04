Η πιθανή ενδεκάδα της Αϊντχόφεν – Πώς θα κατέβουν οι Ολλανδοί κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (4/11, 22:00) την Αϊντχόφεν, για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τις δύο ομάδες να θέλουν για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία, τη νίκη στη σημερινή «μάχη» του Φαλήρου.

Οι Ολλανδοί έχουν έρθει χωρίς προβλήματα στη χώρα μας, ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους στο «Γ. Καραϊσκάκης», πραγματοποιώντας την τελευταία τους προπόνηση ενόψει της αναμέτρησης και ο Μπος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Πειραιώτες στην συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων.

«Έπαιξαν πολύ καλά στο Champions League εναντίον της Μπαρτσελόνα και της Άρσεναλ. Είναι τολμηροί, άσκησαν μεγάλη πίεση και είχαν την καλύτερη δυνατή απόδοση εναντίον της Μπαρτσελόνα, μέχρι τη στιγμή που πήραν την κόκκινη κάρτα», ανέφερε αρχικά.

Τα πλάνα του Μπος για την ενδεκάδα της Αϊντχόφεν ενόψει Ολυμπιακού

Τι αναφέρουν τα ολλανδικά Μέσα αναφορικά με την ενδεκάδα που θα παραταχθεί η Αϊντχόφεν στο «Γ. Καραϊσκάκης»; Ο Μπος δεν ετοιμάζει κάποια μεγάλη έκπληξη και θα στηριχτεί στη δοκιμασμένη συνταγή του. Ο Κόβαρ αναμένεται να είναι κάτω από τα δοκάρια, οι Σχάουτεν, Γκασιορόφσκι, Εντίν και Ντεστ στην τετράδα της άμυνας, με τους Φίρμαν και Μάουρο Τζούνιορ να είναι το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Από εκεί και πέρα, ο Σαϊμπάρι ο οποίος είναι σε τρομερή κατάσταση και σκοράρει ασταμάτητα θα ξεκινήσει στη θέση «10», με τους Πέρισιτς και Μαν στα «φτερά», πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Τιλ.

Αυτή τη στιγμή η PSV βρίσκεται στην 16η θέση στη βαθμολογία της League Phase του Champions League με 4 βαθμούς, καθώς εκτός από το τρίποντο επί των ναπολιτάνων μετράει κι ένα «Χ» (1-1) μέσα στη Γερμανία απέναντι στην Μπάγερ, αλλά και μια κακή εντός έδρας ήττα με 1-3 από τη βελγική Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ. Στην Eredivisie η Αϊντχόφεν έχει 28 βαθμούς και είναι μαζί με τη Φέγενορντ, στην κορυφή της βαθμολογίας.