Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Και δεύτερη ευκαιρία ο Τσικίνιο (vid)
Στο 31ο λεπτό ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί γύρισε τη μπάλα από αριστερά, με τον Τσικίνιο να σουτάρει, αλλά τον Κόβαρ να αποκρούει σωτήρια για την Αϊντχόφεν.
Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και πάλι με τον Τσικίνιο, κόντρα στην Αϊντχόφεν στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Στο 31’ ο Ελ Κααμπί έκανε ωραία κίνηση από αριστερά, γύρισε την μπάλα στον Πορτογάλο, αυτός σούταρε δυνατά, αλλά ο Κόβαρ απέκρουσε ενστικτωδώς και κράτησε το μηδέν.
Ο Τσικίνιο είχε απειλήσει με μακρινό σουτ και στο 20’, αλλά τότε ο Κόβαρ είχε μπλοκάρει την προσπάθεια του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού.
Δείτε την μεγάλη ευκαιρία του Πορτογάλου
