Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Και δεύτερη ευκαιρία ο Τσικίνιο (vid)

Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και πάλι με τον Τσικίνιο, κόντρα στην Αϊντχόφεν στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Στο 31’ ο Ελ Κααμπί έκανε ωραία κίνηση από αριστερά, γύρισε την μπάλα στον Πορτογάλο, αυτός σούταρε δυνατά, αλλά ο Κόβαρ απέκρουσε ενστικτωδώς και κράτησε το μηδέν.

Ο Τσικίνιο είχε απειλήσει με μακρινό σουτ και στο 20’, αλλά τότε ο Κόβαρ είχε μπλοκάρει την προσπάθεια του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού.

Δείτε την μεγάλη ευκαιρία του Πορτογάλου



