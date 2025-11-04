Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Ευκαιρία με τον Τσικίνιο (vid)
Ο Τσικίνιο απείλησε για τον Ολυμπιακό στο 20' λεπτό, ωστόσο ο Κόβαρ κατάφερε να μπλοκάρει.
Μετά το γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ολυμπιακός απείλησε με τον Τσικίνιο, στο παιχνίδι του «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League
Οι Ερυθρόλευκοι αναπτύχθηκαν ωραία, ο Ελ Κααμπί έδωσε τη μπάλα στον Τσικίνιο, αυτός σούταρε δυνατά έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Κόβαρ μπλόκαρε. Μια ακόμα καλή στιγμή στο παιχνίδι για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.
Δείτε παρακάτω την ευκαιρία του Τσικίνιο
