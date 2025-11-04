Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Το ακυρωθέν γκολ του Σαϊμπάρι (vid)
H Αϊντχόφεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ (1-0) στο 11ο λεπτό χάρη σε κοντινή προβολή του Σαϊμπάρι, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.
- Το γλυπτό του «εσταυρωμένου θανατοποινίτη» Ντόναλντ Τραμπ
- Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Τασούλα – Δείτε φωτογραφίες
- Ο Λούλα ενάντια σε μία χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Έτοιμος να μεσολαβήσει
- Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν στο «Καραϊσκάκη» σε ένα κομβικό ματς για τη συνέχεια των Πειραιωτών στη League Phase του Champions League.
Οι Ολλανδοί σκόραραν στο ξεκίνημα του ματς και συγκεκριμένα στο 11ο λεπτό, όταν έπειτα από καλή κυκλοφορία της μπάλας ο Σαϊμπάρι έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ.
Δείτε το ακυρωθέν γκολ του Σαϊμπάρι
- Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
- Η Ελλάδα πλησίασε την Τσεχία στην βαθμολογία της UEFA
- Αδιανόητη γκαντεμιά, σ’ ένα ματς που ήταν για 3-0
- Μουζακίτης: «Κάναμε καλό ματς όμως σε αυτό το επίπεδο πολλές φορές δεν αρκεί»
- Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0: Οι «πετεινοί» τιμώρησαν κάθε λάθος των Δανών
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις