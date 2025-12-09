Μπροστά στο σκορ ο Ολυμπιακός με υπέροχο γκολ του Ζέλσον (vid)
Ο Ολυμπιακός έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες αλλά τελικά ο Ζέλσον Μαρτίνς έδωσε τη λύση με ένα υπέροχο γκολ στο 73ο λεπτό επί της Καϊράτ.
Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ επί της Καϊράτ στο 73ο λεπτό με σκόρερ τον Ζέλσον Μάρτινς από πλάγια θέση, μετά από τρομερή πάσα του Ταρέμι.
Ο Πορτογάλος εξτρέμ μπήκε από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή, υποδεχόμενος την πάσα του Μεχντί Ταρέμι κι ενώ όλοι περίμεναν να σεντράρει εκείνος σούταρε και άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό στο 73ο λεπτό της συνάντησης.
Δείτε το γκολ του Ολυμπιακού με τον Ζέλσον
- Μεντιλίμπαρ: «Μου έλειπε μία τέτοια νίκη με τον Ολυμπιακό»
- Ζέλσον: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, ήμασταν άτυχοι στα προηγούμενα ματς»
- Ο μάγος Μουζακίτης «έλιωσε» και τα… χιόνια
- Λανουά: «Έκανε χέρι ο Ζοάο Μάριο και σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ» – vid
- Μουζακίτης: «Θα εξακολουθήσουμε να πιστεύουμε στην πρόκριση μέχρι την τελευταία στιγμή»
- Ασταν… άτητος ο Θρύλος, πατάει γκάζι για πρόκριση
- Συντριπτικά καλύτερος ο Ολυμπιακός επί της Καϊράτ – Τα εντυπωσιακά στατιστικά των «ερυθρόλευκων» (pics)
- Μεντιλίμπαρ: «Είναι νωρίς να μιλήσουμε για την πρόκριση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις