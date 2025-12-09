Νέα σωτήρια επέμβαση του τερματοφύλακα της Καϊράτ σε σουτ του Τσικίνιο (vid)
Σε άνθρωπο του αγώνα εξελίσσεται ο τερματοφύλακας της Καϊράτ, σώζοντας και ένα πολύ καλό σουτ του Τσικίνιο στο 60ο λεπτό του αγώνα.
Ο Ολυμπιακός έχει απειληθεί ελάχιστα στην Αστάνα από την Καϊράτ, έχει σταθερά τη μπάλα στα πόδια του σε όλο το παιχνίδι, έχει βρει μεγάλες ευκαιρίες για ένα γκολ, όμως ο Αναρμπέκοφ είναι αυτός που κρατάει τους Καζάκους μέσα στο ματς.
Στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο τερματοφύλακας της Καϊράτ Αλμάτι πραγματοποίησε ακόμη μια πολύ σημαντική επέμβαση, όταν έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Τσικίνιο στο 60ο λεπτό.
Δείτε τη φάση…
