Νέα σωτήρια επέμβαση του τερματοφύλακα της Καϊράτ σε σουτ του Τσικίνιο (vid)

Ο Ολυμπιακός έχει απειληθεί ελάχιστα στην Αστάνα από την Καϊράτ, έχει σταθερά τη μπάλα στα πόδια του σε όλο το παιχνίδι, έχει βρει μεγάλες ευκαιρίες για ένα γκολ, όμως ο Αναρμπέκοφ είναι αυτός που κρατάει τους Καζάκους μέσα στο ματς.

Στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο τερματοφύλακας της Καϊράτ Αλμάτι πραγματοποίησε ακόμη μια πολύ σημαντική επέμβαση, όταν έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Τσικίνιο στο 60ο λεπτό.

Δείτε τη φάση…