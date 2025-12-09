Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Ελ Κααμπί (vid)
Ο Ολυμπιακός κάνει καλό παιχνίδι στην Αστάνα κόντρα στην Καϊράτ, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να έχει μάλιστα και μια μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ...
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι στην «Αστάνα Αρένα» σε ένα κομβικό ματς το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πάρουν ώστε να έχουν πιθανότητες πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League.
Οι Πειραιώτες έχουν πάρει από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, έχουν την κυκλοφορία της μπάλας και τις πρώτες τους τελικές, όμως ακόμη η Καϊράτ αμύνεται αποτελεσματικά. Στο 18ο λεπτό της ανεμέτρησης μάλιστα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν αυτός που έχασε την πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία.
Μετά από μια ωραία αντεπίθεση και σέντρα από αριστερά, ο Μαροκινός βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας, πήρε την κεφαλιά, όμως ο τερματοφύλακας της Καϊράτ έσωσε την ομάδα του διώχνοντας τη μπάλα δύσκολα σε κόρνερ.
Δείτε τη φάση…
