Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Ελ Κααμπί (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι στην «Αστάνα Αρένα» σε ένα κομβικό ματς το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πάρουν ώστε να έχουν πιθανότητες πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League.

Οι Πειραιώτες έχουν πάρει από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, έχουν την κυκλοφορία της μπάλας και τις πρώτες τους τελικές, όμως ακόμη η Καϊράτ αμύνεται αποτελεσματικά. Στο 18ο λεπτό της ανεμέτρησης μάλιστα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν αυτός που έχασε την πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία.

Μετά από μια ωραία αντεπίθεση και σέντρα από αριστερά, ο Μαροκινός βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας, πήρε την κεφαλιά, όμως ο τερματοφύλακας της Καϊράτ έσωσε την ομάδα του διώχνοντας τη μπάλα δύσκολα σε κόρνερ.

Δείτε τη φάση…