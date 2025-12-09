Ο Τσικίνιο είχε την πρώτη φάση του Ολυμπιακού (vid)
Στο 3ο λεπτό του ματς στην «Αστάνα Αρένα», απείλησε για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός την Καϊράτ…
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι στην «Αστάνα Αρένα» σε ένα κομβικό ματς το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πάρουν ώστε να έχουν πιθανότητες πρόκρισης.
Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή της μπάλας, πιέζοντας τους Καζάκους για το 0-1.
Μάλιστα, μόλις στο 3ο λεπτό ο Ολυμπιακός είχε και την πρώτη του φάση, όταν μετά από ατομική προσπάθεια του Έσε, η μπάλα έφτασε στον Τσικίνιο στο ύψος της περιοχής, με τον Πορτογάλο όμως να σουτάρει άουτ.
Δείτε τη φάση…
