Ο Τσικίνιο είχε την πρώτη φάση του Ολυμπιακού (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι στην «Αστάνα Αρένα» σε ένα κομβικό ματς το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πάρουν ώστε να έχουν πιθανότητες πρόκρισης.

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή της μπάλας, πιέζοντας τους Καζάκους για το 0-1.

Μάλιστα, μόλις στο 3ο λεπτό ο Ολυμπιακός είχε και την πρώτη του φάση, όταν μετά από ατομική προσπάθεια του Έσε, η μπάλα έφτασε στον Τσικίνιο στο ύψος της περιοχής, με τον Πορτογάλο όμως να σουτάρει άουτ.

Δείτε τη φάση…