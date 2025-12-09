Ο Ελ Κααμπί σκόραρε αλλά το γκολ ακυρώθηκε (vid)
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρήκε δίχτυα στην Αστάνα κόντρα στην Καϊράτ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Τσικίνιο.
Ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 21′, αλλά το γκολ του Μαροκινού δεν μέτρησε και το 0-0 απέναντι στην Καϊράτ παρέμεινε.
Ο λόγος που ακυρώθηκε το γκολ ήταν το ότι ο Τσικίνιο που έκανε το γύρισμα ήταν εκτεθειμένος στο ξεκίνημα της φάσης.
Ο Ολυμπιακός πιέζει, είναι καλύτερος, έχει βρει φάσεις στην «Αστάνα Αρένα», όμως μετά τα πρώτα 45 λεπτά του κρίσιμου αυτού αγώνα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League το ματς παραμένει στο 0-0.
Δείτε τη φάση:
