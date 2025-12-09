Νέα ευκαιρία του Ελ Κααμπί, νέα επέμβαση του Αναρμπέκοφ (vid)
Ο τερματοφύλακας της Καϊράτ κρατάει το 0-0 στην Αστάνα, με νέα σωτήρια επέμβαση σε μακρινό σουτ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Ο Ολυμπιακός πιέζει την Καϊράτ στην εκτός έδρας αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να είναι ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο Μαροκινός στράικερ είχε κινηθεί αρκετές φορές στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, όμως αυτή τη φορά αποφάσισε να δοκιμάσει το πόδι του από μακριά με ένα σουτ εκτός της μεγάλης περιοχής.
Την προσπάθεια του έμπειρου φορ όμως σταμάτησε ο Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ ο οποίος έπεσε στη δεξιά του γωνία και με εντυπωσιακή εκτίναξη απομάκρυνε τον κίνδυνο για τους συμπαίκτες του.
Δείτε τη φάση:
