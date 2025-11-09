sports betsson
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
«Έκρυψαν» την μπάλα Ζέλσον – Νασιμέντο
On Field 09 Νοεμβρίου 2025 | 17:40

«Έκρυψαν» την μπάλα Ζέλσον – Νασιμέντο

Οι δύο άσοι του Ολυμπιακού έκαναν πράγματα και θαύματα και οι «ερυθρόλευκοι» πήραν σπουδαία νίκη με εξαιρετική εμφάνιση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός πέτυχε σημαντική νίκη στη Νεάπολη επί της Κηφισιάς με 3-1 και η κατάκτηση των τριών βαθμών από την ομάδα του λιμανιού «μετράει» πολύ σε ότι αφορά την «μάχη» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι πρωταθλητές έκαναν μια «γεμάτη» εμφάνιση και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε πολλούς λόγους για να αισθάνεται ικανοποιημένος από την εικόνα που είχε η ομάδα του, λίγες μάλιστα μέρες μετά από παιχνίδι Champions League.

Τα παιχνίδια πρωταθλήματος μετά από ευρωπαϊκά ματς κρύβουν πάντα «παγίδες» αλλά ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον αγώνα με την Κηφισιά με προσοχή και σωστή νοοτροπία κι αυτό φυσικά επέτρεψε στους πειραιώτες να πετύχουν τον στόχο τους.

Το τελικό σκορ μάλιστα είναι «φτωχό» για να περιγράψει την ανωτερότητα του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ένα ματς το οποίο είχε ιδιαίτερη σημασία για την ομάδα του Πειραιά, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θα μπορούσαν να έχουν πετύχει πολλά περισσότερα γκολ.

Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι οι πρωταθλητές είχαν μια… ντουζίνα ακόμα καλές ευκαιρίες (μεταξύ των οποίων και τρία δοκάρια), δείγμα κι αυτό της απόλυτης κυριαρχίας της ομάδας του λιμανιού, ενώ ακυρώθηκαν και τρία γκολ των πρωταθλητών.

Μια κυριαρχία που βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην απόδοση δύο παικτών που έκαναν την διαφορά καθώς Νασιμέντο στον άξονα της μεσαίας γραμμής και ο Ζέλσον από τα άκρα έβαλαν τις βάσεις για να πάρει η ομάδα του Πειραιά την σημαντική νίκη.

Ο Νασιμέντο πέτυχε γκολ (το πρώτο των «ερυθρόλευκων») αλλά δεν ήταν μόνο ότι σκόραρε. Από τα πόδια του πέρασε σε μεγάλο βαθμό το δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού των πειραιωτών, ανοίγοντας με ωραίες μεταβιβάσεις την μπάλα στα δύο άκρα αλλά και στον άξονα.

Ο νεαρός άσος της ομάδας του λιμανιού «πάτησε» κάθε εκατοστό του γηπέδου και σε αρκετές περιπτώσεις κινήθηκε πίσω από τον Ελ Κααμπί, σαν δεύτερος φορ, για ν’ απειλήσει την εστία των γηπεδούχων.

Ο Νασιμέντο άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και σίγουρα ο Ισπανός προπονητής έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Πορτογάλου.

Δεν είναι άλλωστε τυχαία η αναφορά που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά το τέλος του αγώνα, εκθειάζοντας την εικόνα του νεαρού χαφ των πρωταθλητών.

Πάμε και στον Ζέλσον, ο οποίος είχε… φόρα από τον αγώνα με την Αϊντχόφεν για το Champions League και έκανε άνω κάτω την άμυνα της Κηφισιάς. Ήταν αυτός που πήρε πολλές πρωτοβουλίες και από δικές του προσπάθειες ξεκίνησαν πολλές επιθετικές προσπάθειες

Ο εξτρέμ των πρωταθλητών ήταν ασταμάτητος και είναι σημαντικό για το πλάνο του Μεντιλίμπαρ, ότι ο Ζέλσον ανεβάζει συνεχώς «στροφές», βοηθώντας σημαντικά την ομάδα του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι δύο «ερυθρόλευκοι» που προαναφέραμε είχαν μεγάλα κέφια και ο Ολυμπιακός πήρε τρεις σημαντικούς βαθμούς, σ’ ένα παιχνίδι που το 3-1 είναι πολύ «φτωχό» για να περιγράψει την κυριαρχία των πρωταθλητών.

Εύβοια: Καταγγελία ότι έκλεισαν την εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες
Χαλκίδα 09.11.25

Εύβοια: Καταγγελία ότι έκλεισαν την εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες

Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο κατήγγειλαν στα τοπικά ΜΜΕ ότι ομάδα περίπου 200 ατόμων έκλεισαν το ρεύμα της εθνικής οδού το απόγευμα της Κυριακής. Έγιναν κόντρες με αυτοκίνητα και μετά διαλύθηκαν.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε

LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ουντινέζε για την 11η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: «Καταιγίδα» οι Βοιωτοί, διέλυσαν τον Πανσερραϊκό
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: «Καταιγίδα» οι Βοιωτοί, διέλυσαν τον Πανσερραϊκό

Πέντε σερί αήττητα παιχνίδια ο Λεβαδειακός στο πρωτάθλημα, συν ένα στο Κύπελλο. Επίσης, οι Βοιωτοί έχουν την καλύτερη επίθεση στη Super League με 26 γκολ! Πρωταγωνιστές οι Οζμπολτ, Παλάσιος

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Βόλος
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Ατρόμητος – Βόλος

LIVE: Ατρόμητος – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Βόλος για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Έχασε και από την Ουτρέχτη ο Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Έχασε και από την Ουτρέχτη ο Άγιαξ

Δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του ο Άγιαξ, ο οποίος μετά το 0/4 στο Champions League, έχασε και από την Ουτρέχτη (2-1) για το ολλανδικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς
On Field 09.11.25

Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς

Ο Αμερικανός επέστρεψε και το «ξέσπασμα» όλων στο ΣΕΦ, στο πρώτο τρίποντο του Έβανς, φανερώνει πολλά για τις προσδοκίες που υπάρχουν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του
Αποκατάσταση της αδικίας 09.11.25

Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του

«Ο προ-προ-προπάππους μας δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει ούτε ένα από τα κεραμικά του έργα ούτε να τα κληροδοτήσει στα παιδιά και τα εγγόνια του», δήλωσε η απόγονος του Ντέιβιντ Ντρέικ, Πολίν Μπέικερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο για ζημιές από ανεξέλεγκτη βόσκηση μετά από 300 μηνύσεις εις βάρος του
Ελλάδα 09.11.25

Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο για ζημιές από ανεξέλεγκτη βόσκηση μετά από 300 μηνύσεις εις βάρος του

Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος στο Λασίθι έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές για καταστροφές σε αγρούς λόγω ανεπιτήρητων ζώων και δεν παρίσταται στα δικαστήρια προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Στην κυκλοφορία η Μαραθώνος μέχρι την Αγία Παρασκευή – Κλειστοί οι δρόμοι στο κέντρο
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 09.11.25

Στην κυκλοφορία η Μαραθώνος μέχρι την Αγία Παρασκευή - Κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στο κέντρο

Το μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου παραμένει ακόμη κλειστό - Στο κέντρο της Αθήνας, η σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται να συνεχιστεί έως τις 18:30

Σύνταξη
Η Ευρώπη μπροστά σε νέο Ψυχρό Πόλεμο – Αντίπαλος του Πούτιν προειδοποιεί μια ήπειρο που εξοπλίζεται
Παιχνίδια πολέμου 09.11.25

Η Ευρώπη μπροστά σε νέο Ψυχρό Πόλεμο – Αντίπαλος του Πούτιν προειδοποιεί μια ήπειρο που εξοπλίζεται

Ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, επικριτής του Πούτιν, υποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι σχέσεις με τη Ρωσία δεν θα βελτιωθούν, την ώρα που οι χώρες του ΝΑΤΟ κάνουν πολεμικά σχέδια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί
Ο 21ος της χρονιάς 09.11.25

Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Μεγάλες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση καθώς ο υπερτυφώνας σαρώνει τη χώρα. Δυνάμεις του στρατού έχουν κληθεί να παράσχουν βοήθεια όπου απαιτείται.

Σύνταξη
Γερμανία: Θα αγοράσει αμυντικά συστήματα αξίας άνω των 3 δισ. – Κεκλεισμένων των θυρών αποφασίζει η Βουλή
Αμυντική προετοιμασία 09.11.25

Γερμανία: Θα αγοράσει αμυντικά συστήματα αξίας άνω των 3 δισ. – Κεκλεισμένων των θυρών αποφασίζει η Βουλή

Η Γερμανία προχωρά σε νέο πρόγραμμα αγοράς εξοπλιστικών συστημάτων, έπειτα από το πακέτο που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο. Νέα προγράμματα είναι επίσης στα σκαριά.

Σύνταξη
