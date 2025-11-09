«Έκρυψαν» την μπάλα Ζέλσον – Νασιμέντο

Ο Ολυμπιακός πέτυχε σημαντική νίκη στη Νεάπολη επί της Κηφισιάς με 3-1 και η κατάκτηση των τριών βαθμών από την ομάδα του λιμανιού «μετράει» πολύ σε ότι αφορά την «μάχη» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι πρωταθλητές έκαναν μια «γεμάτη» εμφάνιση και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε πολλούς λόγους για να αισθάνεται ικανοποιημένος από την εικόνα που είχε η ομάδα του, λίγες μάλιστα μέρες μετά από παιχνίδι Champions League.

Τα παιχνίδια πρωταθλήματος μετά από ευρωπαϊκά ματς κρύβουν πάντα «παγίδες» αλλά ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον αγώνα με την Κηφισιά με προσοχή και σωστή νοοτροπία κι αυτό φυσικά επέτρεψε στους πειραιώτες να πετύχουν τον στόχο τους.

Το τελικό σκορ μάλιστα είναι «φτωχό» για να περιγράψει την ανωτερότητα του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ένα ματς το οποίο είχε ιδιαίτερη σημασία για την ομάδα του Πειραιά, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θα μπορούσαν να έχουν πετύχει πολλά περισσότερα γκολ.

Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι οι πρωταθλητές είχαν μια… ντουζίνα ακόμα καλές ευκαιρίες (μεταξύ των οποίων και τρία δοκάρια), δείγμα κι αυτό της απόλυτης κυριαρχίας της ομάδας του λιμανιού, ενώ ακυρώθηκαν και τρία γκολ των πρωταθλητών.

Μια κυριαρχία που βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην απόδοση δύο παικτών που έκαναν την διαφορά καθώς Νασιμέντο στον άξονα της μεσαίας γραμμής και ο Ζέλσον από τα άκρα έβαλαν τις βάσεις για να πάρει η ομάδα του Πειραιά την σημαντική νίκη.

Ο Νασιμέντο πέτυχε γκολ (το πρώτο των «ερυθρόλευκων») αλλά δεν ήταν μόνο ότι σκόραρε. Από τα πόδια του πέρασε σε μεγάλο βαθμό το δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού των πειραιωτών, ανοίγοντας με ωραίες μεταβιβάσεις την μπάλα στα δύο άκρα αλλά και στον άξονα.

Ο νεαρός άσος της ομάδας του λιμανιού «πάτησε» κάθε εκατοστό του γηπέδου και σε αρκετές περιπτώσεις κινήθηκε πίσω από τον Ελ Κααμπί, σαν δεύτερος φορ, για ν’ απειλήσει την εστία των γηπεδούχων.

Ο Νασιμέντο άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και σίγουρα ο Ισπανός προπονητής έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Πορτογάλου.

Δεν είναι άλλωστε τυχαία η αναφορά που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά το τέλος του αγώνα, εκθειάζοντας την εικόνα του νεαρού χαφ των πρωταθλητών.

Πάμε και στον Ζέλσον, ο οποίος είχε… φόρα από τον αγώνα με την Αϊντχόφεν για το Champions League και έκανε άνω κάτω την άμυνα της Κηφισιάς. Ήταν αυτός που πήρε πολλές πρωτοβουλίες και από δικές του προσπάθειες ξεκίνησαν πολλές επιθετικές προσπάθειες

Ο εξτρέμ των πρωταθλητών ήταν ασταμάτητος και είναι σημαντικό για το πλάνο του Μεντιλίμπαρ, ότι ο Ζέλσον ανεβάζει συνεχώς «στροφές», βοηθώντας σημαντικά την ομάδα του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι δύο «ερυθρόλευκοι» που προαναφέραμε είχαν μεγάλα κέφια και ο Ολυμπιακός πήρε τρεις σημαντικούς βαθμούς, σ’ ένα παιχνίδι που το 3-1 είναι πολύ «φτωχό» για να περιγράψει την κυριαρχία των πρωταθλητών.