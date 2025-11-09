Και δεύτερο γκολ Ελ Κααμπί, 3-1 ο Ολυμπιακός (vid)
Ο Ελ Κααμπί σκόραρε για δεύτερη φορά σήμερα από το σημείο του πέναλτι και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 3-1 στη Νεάπολη.
Με δεύτερο πέναλτι του Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός έκανε το 3-1 στο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Νεάπολη, για την 10η αγωνιστική της Super League.
Μετά από on field review, ο διαιτητής Βεργέτης έδωσε πέναλτι σε χάρι του Αμανί και ο Μαροκινός επιθετικός εκτέλεσε εύστοχα την εσχάτη των ποινών για το 3-1.
Οι Ερυθρόλευκοι είχαν κάνει το 2-1 στο 57’ και πάλι με πέναλτι του Ελ Κααμπί.
Οι γηπεδούχοι είχαν ισοφαρίσει στο 47’ με σουτ του Παντελίδη.
Οι Πειραιώτες είχαν ανοίξει το σκορ στο 37’ με τον Νασιμέντο.
