Και δεύτερο γκολ Ελ Κααμπί, 3-1 ο Ολυμπιακός (vid)

Με δεύτερο πέναλτι του Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός έκανε το 3-1 στο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Νεάπολη, για την 10η αγωνιστική της Super League.

Μετά από on field review, ο διαιτητής Βεργέτης έδωσε πέναλτι σε χάρι του Αμανί και ο Μαροκινός επιθετικός εκτέλεσε εύστοχα την εσχάτη των ποινών για το 3-1.

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν κάνει το 2-1 στο 57’ και πάλι με πέναλτι του Ελ Κααμπί.

Οι γηπεδούχοι είχαν ισοφαρίσει στο 47’ με σουτ του Παντελίδη.

Οι Πειραιώτες είχαν ανοίξει το σκορ στο 37’ με τον Νασιμέντο.