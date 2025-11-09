Η Κηφισιά ισοφαρίζει σε 1-1, προβάδισμα 2-1 ο Ολυμπιακός με Ελ Κααμπί (vids)

Δύο γκολ στο πρώτο 15άλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη, για την 10η αγωνιστική της Super League.

Στο 47’ η Κηφισιά ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι με σουτ του Παντελίδη από κοντά, μετά από κεφαλιά του Πόκορνι.

Δείτε το 1-1:

Εννιά λεπτά αργότερα, όμως, ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Αμανί πάνω στον Ζέλσον Μαρτίνς και ο Ελ Κααμπί έκανε το 2-1 για τους Πειραιώτες.

Ο Μαροκινός δεν λάθεψε από την άσπρη βούλα και έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Δείτε το 1-2:

Υπενθυμίζουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι είχαν ανοίξει το σκορ στο 37’ με τον Νασιμέντο, μετά από πάσα του Ροντινέι.

Θυμηθείτε το 0-1: