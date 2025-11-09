Η Κηφισιά ισοφαρίζει σε 1-1, προβάδισμα 2-1 ο Ολυμπιακός με Ελ Κααμπί (vids)
Η Κηφισιά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 47’ με τον Παντελίδη, όμως στο 57’ ο Ολυμπιακός απάντησε, παίρνοντας ξανά το προβάδισμα, χάρη σε πέναλτι του Ελ Κααμπί.
- Εξιχνιάστηκε απάτη με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού – Συνελήφθη 29χρονη που είχε πάρει 45.000 ευρώ
- Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;
- Ο Όρμπαν, ο Τραμπ και η πιθανή κερδοσκοπική επίθεση στην Ουγγαρία
- Λωρίδα της Γάζας: Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της που κρύβονται στη Ράφα δεν θα παραδοθούν
Δύο γκολ στο πρώτο 15άλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη, για την 10η αγωνιστική της Super League.
Στο 47’ η Κηφισιά ισοφάρισε σε 1-1 το παιχνίδι με σουτ του Παντελίδη από κοντά, μετά από κεφαλιά του Πόκορνι.
Δείτε το 1-1:
Εννιά λεπτά αργότερα, όμως, ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Αμανί πάνω στον Ζέλσον Μαρτίνς και ο Ελ Κααμπί έκανε το 2-1 για τους Πειραιώτες.
Ο Μαροκινός δεν λάθεψε από την άσπρη βούλα και έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Δείτε το 1-2:
Υπενθυμίζουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι είχαν ανοίξει το σκορ στο 37’ με τον Νασιμέντο, μετά από πάσα του Ροντινέι.
Θυμηθείτε το 0-1:
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις