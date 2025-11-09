Κηφισιά – Ολυμπιακός: Ακυρώθηκε γκολ του Ρέτσου για φάουλ (vids)

Ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Νασιμέντο στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης με την Κηφισιά με ένα πανέμορφο τελείωμα για το 1-0, ενώ διπλασίασε τα τέρματα του στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Παναγιώτη Ρέτσο, όμως το γκολ ακυρώθηκε από το VAR και τον διαιτητή Βεργέτη.

Οι ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-0 μετά από κόρνερ του Ροντινέι και κεφαλιά του Έλληνα αμυντικού, όμως το VAR και ο Έλληνας ρέφερι είδαν φάουλ και ακύρωσαν το γκολ που πέτυχε ο Ρέτσος, με αποτέλεσμα να πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0.

Δείτε το γκολ του Ρέτσου που ακυρώθηκε στο Κηφισιά – Ολυμπιακός:

To 1-0: