Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο γήπεδο της Νεάπολης για την 10η αγωνιστική της Super League και θέλει τρίποντο για να «πατήσει» στην κορυφή της βαθμολογίας πριν το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ (21:00) στη Λεωφόρο.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν σε ακόμη ένα παιχνίδι τη στήριξη του κόσμου τους στο ματς με τους νεοφώτιστους, αφού οι οπαδοί των Πειραιωτών έχουν δημιουργήσει άλλη μια φορά καταπληκτική ατμόσφαιρα.

Συγκεκριμένα, οι φίλοι των νταμπλούχων Ελλάδας έχουν γεμίσει το πέταλο του γηπέδου της Νίκαιας και από το πρώτο λεπτό στηρίζουν τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σε μία δύσκολη δοκιμασία κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Δείτε την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Κηφισιά – Ολυμπιακός: