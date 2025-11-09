Ολυμπιακός: Φοβερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο στη Νεάπολη (pics)
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Κηφισιά στη Νεάπολη για την 10η αγωνιστική της Super League, με τον κόσμο των ερυθρόλευκων να έχει δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
- Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
- Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;
- Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών
- 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρόταση γάμου στον τερματισμό των 10 χλμ. στο Καλλιμάρμαρο (vid)
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο γήπεδο της Νεάπολης για την 10η αγωνιστική της Super League και θέλει τρίποντο για να «πατήσει» στην κορυφή της βαθμολογίας πριν το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ (21:00) στη Λεωφόρο.
Οι ερυθρόλευκοι έχουν σε ακόμη ένα παιχνίδι τη στήριξη του κόσμου τους στο ματς με τους νεοφώτιστους, αφού οι οπαδοί των Πειραιωτών έχουν δημιουργήσει άλλη μια φορά καταπληκτική ατμόσφαιρα.
Συγκεκριμένα, οι φίλοι των νταμπλούχων Ελλάδας έχουν γεμίσει το πέταλο του γηπέδου της Νίκαιας και από το πρώτο λεπτό στηρίζουν τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σε μία δύσκολη δοκιμασία κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.
Δείτε την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Κηφισιά – Ολυμπιακός:
- Χωρίς Λέτο και έξι παίκτες η Κηφισιά κόντρα στον ΠΑΟΚ
- LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ
- Άρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0: Τρία δοκάρια οι Αρκάδες, με δέκα παίκτες από το 25′ οι «κίτρινοι»
- Η 11άδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (pic)
- Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»
- Και δεύτερο γκολ Ελ Κααμπί, 3-1 ο Ολυμπιακός (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις