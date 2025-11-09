Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά (9/11, 15:00) για την 10η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη για να ανέβουν προσωρινά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Έτσι, θα περιμένουν τυχόν απώλεια βαθμών του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (09/11, 21:00) και θα μείνουν μόνοι πρώτοι.

Χωρίς Έσε και Γκαρθία ο Ολυμπιακός



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή για το συγκεκριμένο ματς στο οποίο έχει να διαχειριστεί τρεις απουσίες. Τους τραυματίες Εσε, Ντάνι Γκαρθία και τον τιμωρημένο Μάνσα που αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Άρη. Στις επιλογές του Βάσκου τεχνικού είναι ο νεαρός Λιατσικούρας λόγω των δύο απουσιών στη μεσαία γραμμή.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Με Πέρεθ και Χουχούμη η αποστολή της ομάδας των Βορείων Προαστίων

Ο Ρούμπεν Πέρεθ και ο Διαμαντής Χουχούμης βρίσκονται στη διάθεση του Σεμπάστιαν Λέτο για το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους», ενώ εκτός έμεινε ο τιμωρημένος Αντόνισε.

Η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρεζ, Σάιμον, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπόκος, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίαζ, Ρούμπεν, Αμάνι, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον, Παντελίδης, Μουσιόλικ.