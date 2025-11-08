Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ματς με την Κηφισιά (pic)
Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το κυριακάτικο Κηφισιά - Ολυμπιακός.
Επιστροφή στη Super League για τον Ολυμπιακό που για τη 10η αγωνιστική φιλοξενείται στη Νεάπολη από την Κηφισιά (9/11, 15:00) και θέλει ακόμη μία νίκη που είναι και πιθανό να τον φέρει στην κορυφή, μιας και ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ έχει ντέρμπι στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή για το συγκεκριμένο ματς στο οποίο έχει να διαχειριστεί τρεις απουσίες. Τους τραυματίες Έσε, Ντάνι Γκαρθία και τον τιμωρημένο Μάνσα που αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Άρη. Στις επιλογές του Βάσκου τεχνικού είναι ο νεαρός Λιατσικούρας λόγω των δύο απουσιών στη μεσαία γραμμή.
Η αποστολή του Ολυμπιακού:
Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
#KIFOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/CKKn8MIjOK
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 8, 2025
