Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Κοστίνια (pic)

Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τα επόμενα χρόνια ο Κοστίνια, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει το πρωί της Παρασκευής την ανανέωση του συμβολαίου του Πορτογάλου αμυντικού.

Ο Κοστίνια αποκτήθηκε έναντι 2.500.000 από τους Πειραιώτες τον Νοέμβριο του 2023 και εντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας το καλοκαίρι του 2024, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο αρχικά μέχρι το 2028. Πλέον, οι νέοι όροι οικονομικοί όροι της συμφωνίας είναι βελτιωμένοι για τον 25χρονο αμυντικό, ενώ υπάρχει και επέκταση της χρονικής διάρκειας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Ο Πορτογάλος μπακ έχει μέχρι σήμερα 52 συμμετοχές με τα «ερυθρόλευκα» σε όλες τις διοργανώσεις (σ.σ. με 3 ασίστ) και την περασμένη σεζόν πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ, όντας από τα βασικά γρανάζια στο ροτέισον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.