Βελτιωμένες οι πιθανότητες του Ολυμπιακού για το Top-24 μετά τα ματς της Τετάρτης (pic)

Ο Ολυμπιακός έκανε μια μαγική εμφάνιση απέναντι στην Αϊντχόφεν, όμως δεν κατάφερε να πάρει το πρώτο τρίποντο του στη League Phase του Champions League, καθώς ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις του ματς από τον Πέπι (1-1).

Οι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι σε όλη την αναμέτρηση απέναντι στους Ολλανδούς, είχαν πολλές ευκαιρίες ωστόσο πήραν τελικά μόνο τον ένα βαθμό από το ματς. Ακόμη κι έτσι όμως, όπως φαίνεται οι πιθανότητές τους για τα πλέι-οφ παραμένουν σε καλό επίπεδο.

Το Football Meets Data έγραφε χαρακτηριστικά πως οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού την Τρίτη και μετά την ισοπαλία με την Αϊντχόφεν για να βρεθούν οι Πειραιώτες στο Top-24, ήταν 30%.

Μετά και το πέρας της 4ης αγωνιστικής και τα παιχνίδια που έγιναν, οι πιθανότητες των «ερυθρολεύκων» είναι αισθητά βελτιωμένες, καθώς η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σύμφωνα με το Football Rankings, αυτή τη φορά, φτάνει στο 36%.

🚨 Champions League – To Secure Top 24: 🇮🇹 Juventus – 72%

🇩🇪 Leverkusen – 72%

🇩🇪 Eintracht – 51%

🇨🇾 Pafos – 49.8% 🇳🇱 PSV – 49.7%

🇪🇸 Villarreal – 40%

🇧🇪 Union SG – 38%

🇬🇷 Olympiacos – 36% 📢 Check our Page (☝️ in bio) for detailed projections of all three European competitions! pic.twitter.com/7w6PpZgZtG — Football Rankings (@FootRankings) November 6, 2025

Είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, μετά του δρόμου τα μισά στη League Phase, με τον Ολυμπιακό να έχει να αντιμετωπίσει κατά σειρά τις Ρεάλ (εντός), Καϊράτ (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός) και Άγιαξ (εκτός).

Πέρσι ο 24ος προκρίθηκε με 11 βαθμούς, ενώ έμεινε εκτός με 11 η Ντιναμό σαν 25η λόγω διαφοράς τερμάτων. Φέτος, όλα δείχνουν ότι ακόμη και οι 10 βαθμοί στο φινάλε της League Phase μπορεί να είναι αρκετοί για να δώσουν την πρόκριση.

Οι τέσσερις αναμετρήσεις που έχει ακόμη ο Ολυμπιακός

26 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου 2025 (17:30): Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

20 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

28 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Άγιαξ – Ολυμπιακός