sports betsson
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)
Champions League 04 Νοεμβρίου 2025 | 23:59

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)

Ο Ολυμπιακός έκανε καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Αϊντχόφεν, όμως στην μοναδική στιγμή αδράνειας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων δέχθηκε την ισοφάριση και έχασε την ευκαιρία για την πρώτη του νίκη.

Άκης Στρατόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Spotlight

Ο Ολυμπιακός τα έκανε όλα τέλεια μέχρι το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, όμως στο κορυφαίο επίπεδο του Champions League το… σχεδόν τέλειο πολλές φορές δεν είναι αρκετό. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προηγηθεί στο 17′ με τη γκολάρα του Ζέλσον Μαρτίνς επί των πρωταθλητών Ολλανδίας, διατηρούσαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και έχαναν ευκαιρίες, όμως στην πρώτη στιγμή αμυντικής αδράνειας στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ήρθε η ισοφάριση.

Το τελικό Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League προφανώς και δεν ικανοποιεί τους Πειραιώτες που μένουν στους δύο βαθμούς και μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στα νοκ-άουτ, ωστόσο η εμφάνιση -μια ακόμη φέτος στο κορυφαίο επίπεδο- ήταν συνολικά εξαιρετική. Κορυφαίος του αγώνα ο Ζέλσον όμως ταυτόχρονα και μοιραίος αφού έχασε τις σημαντικότερες φάσεις για να «τελειώσει» το παιχνίδι οριστικά για την ομάδα του.

Με το πόδι στο γκάζι από νωρίς ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και έδειξε από νωρίς ότι θα έπαιζε τα… ρέστα του κόντρα στην Αϊντχόφεν. Συνολικά στο πρώτο ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν έναν άριστο παιχνίδι, με τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ να είναι τρομερά συγκεντρωμένοι -με και χωρίς τη μπάλα- κάνοντας το κλασικό παιχνίδι τους επί των ημερών του Βάσκου τεχνικού. Η άψογη κυκλοφορία της μπάλας, το εξαιρετικό ομαδικό πρέσινγκ, οι σβέλτες κινήσεις στον χώρο και η τακτική πειθαρχία, δημιούργησαν μια σχεδόν τέλεια εικόνα για τους Πειραιώτες σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν ένα δίκαιο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό που ταυτόχρονα άφησε την Αϊντχόφεν ουσιαστικά χωρίς φάση σε όλο το πρώτο 45λεπτο. Η ολλανδική ομάδα υποχρεώθηκε σε πολλά λάθη και δεν βρήκε ποτέ ρυθμό με τη μπάλα στα πόδια, χωρίς να καταφέρει να την κυκλοφορήσει από τη μέση και μπροστά. Ο Μεντιλίμπαρ ζητούσε συνεχώς από τις γραμμές του να μένουν πάρα πολύ κοντά και όσο πιο «ψηλά» ήταν δυνατόν, αφού η ομάδα του Πέτερ Μπος έδειξε να μην διαχειρίζεται σωστά την έντονη πίεση. Όπως φάνηκε στα 45λεπτά που ακολούθησαν, το πλάνο του «Μέντι» θα απέδιδε καρπούς.

Μπροστά στο σκορ με την «οβίδα» του Ζέλσον

Η προειδοποίηση από τον κορυφαίο για την ομάδα του, Ζέλσον, ήρθε στο 5ο λεπτό με ένα σουτ άουτ από πλάγια θέση έπειτα από αντεπίθεση στα αριστερά.

Τελικά, το γκολ του Ολυμπιακού ήρθε νωρίς, μόλις στο 17ο λεπτό. Από βολέ του Τζολάκη, η μπάλα έπεσε μετά τα διωξίματα στον Τσικίνιο που πρόλαβε τα μαρκαρίσματα και την άνοιξε έξοχα για τον Ζέλσον στα δεξιά. Ο συμπατριώτης του έκανε εξαιρετικό κοντρόλ, πάτησε περιοχή και με έναν δεξιό «κεραυνό» άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες.

Μετά το γκολ, ελάχιστα πράγματα άλλαξαν στην εικόνα του ματς, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί ως το ημίχρονο τον απόλυτο έλεγχο, να βγάζει τα… πνευμόνια των Ολλανδών από το πρέσινγκ και να τους κρατά μακριά από την περιοχή του Τζολάκη. Στο 20′ ο Κόβαρ μπλόκαρε ένα συρτό σουτ του Τσικίνιο, στο 29′ ο Πορτογάλος είχε ένα ακόμη πάνω στα σώματα μετά από ωραία «ερυθρόλευκη» επίθεση, ενώ στο 30′ η κεφαλιά του Πιρόλα πέρασε άουτ. Στο 31′, στην τελευταία σημαντική φάση του πρώτου μέρους, ο Κόβαρ έσωσε δυνατό σουτ -ξανά- του Τσικίνιο μέσα από την περιοχή.

Διατήρησε τον έλεγχο, δοκάρι ο Ζέλσον

Τίποτα δεν άλλαξε στην εικόνα του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος με τη μπάλα και αμυντικά συνέχιζε επίσης να καθαρίζει τα πάντα με απόλυτη αποτελεσματικότητα. Στο 48′ πάντως η Αϊντχόφεν βρήκε μόλις την πρώτη της φάση στο ματς, με ένα πλασέ του Πέρισιτς άουτ στην αντεπίθεση. Επόμενη σημαντική φάση ήταν η μεγάλη ευκαιρία του 60ου λεπτού για τον Ολυμπιακός. Μετά από κόρνερ και φάση διαρκείας, η μπάλα στρώθηκε στον Ζέλσον Μαρτίνς που ήταν σε θέση βολής, όμως αυτή τη φορά το πολύ δυνατό σουτ που δοκίμασε βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και πέρασε άουτ.

Μετά τις πρώτες αλλαγές του Μπος μετά τη μία ώρα αγώνα, η Αϊντχόφεν προσπάθησε να πιέσει, ανεβάζοντας πλέον πολλούς παίκτες προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Στο 72′ βρήκε τη δεύτερη φάση της στην κόντρα, όμως το σουτ του Βάνερ με το αριστερό εκτός περιοχής, πέρασε λίγο άουτ. Στην αμέσως επόμενη κόντρα όμως ο Ολυμπιακός «απάντησε», με τον Κοβάρ να αποκρούει το δυνατό σουτ του Ποντένσε από τα αριστερά στην περιοχή, στο 73′. Στο 78′ ο Τζολάκης μπλόκαρε το πλασέ του Ντριουές μετά από φάση διαρκείας, το πρώτο σουτ της Αϊντχόφεν προς την εστία σε όλο το ματς.

Έχασε τις φάσεις του και το πλήρωσε…

Στο φινάλε του αγώνα, ο Ολυμπιακός έχασε τεράστια ευκαιρία για να τελειώσει οριστικά το ματς, όταν μετά από πάσα του Σιπιόνι στην περιοχή και πλασέ του Ζέλσον από κοντά με όλη την εστία φάτσα, η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι.

Ενώ όλη η Αϊντχόφεν ήταν μπροστά και έδειχνε να μην τα παρατά, όπως συμβαίνει συχνά στο ποδόσφαιρο, οι «ερυθρόλευκοι» πλήρωσαν τις χαμένες ευκαιρίες τους. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων σε μια αναμπουμπούλα στην περιοχή, ο Πέπι με δυνατό σουτ νίκησε τον Τζολάκη για το τελικό 1-1, στερώντας από τον Ολυμπιακό την ευκαιρία να πανηγυρίσει μια νίκη που θα ήταν δίκαιη βάσει απόδοσης…

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Καλώς ή κακώς, μπορεί ο Ζέλσον να ήταν ο καλύτερος του γηπέδου και ο σκόρερ του Ολυμπιακού, όμως στο φινάλε, οι χαμένες ευκαιρίες του ήταν που κόστισαν ακριβά.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Είναι προφανές πως όπως εξελίχθηκε το ματς, το γκολ του Πέπι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων είναι όλο το παιχνίδι για τους Ολλανδούς που πήραν έναν ανέλπιστο βάσει συνολικής εικόνας βαθμό.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Πολύ κακή συνολικά εμφάνιση από τον Ιβάν Πέρισιτς που πέρα από ένα πλασέ άουτ σε μια αντεπίθεση, ήταν άφαντος σε όλο τον αγώνα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Υπήρξαν κάποιες ανορθογραφίες από την πλευρά του Γάλλου ρέφερι, κάποιες κάρτες που δεν δόθηκαν εις βάρος των Ολλανδών ή π.χ. ένα χέρι στο 50′ εκτός περιοχής που έκοψε αντεπίθεση του Ολυμπιακού, όμως συνολικά το ματς δεν είχε δύσκολες φάσεις και η διαιτησία δεν έπαιξε ρόλο.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)
Βοηθοί: Νικολά Ντανό (Γαλλία), Μπενζαμάν Παζ (Γαλλία)
Τέταρτος: Ρούντι Μπουκέ (Γαλλία)
VAR: Ζερόμ Μπρισάρ (Γαλλία)
AVAR: Νικολά Ρανβίλ (Γαλλία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ελάχιστα δούλεψε το VAR σε αυτό το ματς. Στο 12′ ο Σαϊμπάρι έβαλε ένα γκολ αλλά ήταν σχεδόν δύο μέτρα οφσάιντ και δόθηκε αμέσως.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ζέλσον Μαρτίνς (17′) – Ρικάρντο Πέπι (90+3′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / 4-2-3-1): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία (63′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Ποντένσε (83′ Κοστίνια), Τσικίνιο (73′ Ταρέμι), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί (83′ Σιπιόνι).

Αϊντχόφεν (Πέτερ Μπος / 4-3-3): Κοβάρ, Σαλάχ-Εντίν (67′ Βάνερ), Γκασιορόφσκι, Σχόουτεν, Ντεστ, Φέερμαν, Μάουρο Ζούνιορ, Σαϊμπαρί (84′ Μποαντού), Πέρισιτς (68′ Μπαϊρακτάρεβιτς), Μαν (58′ Ντριουές), Τιλ (58′ Πέπι).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η):

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (26/11 – 22:00)
Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν (26/11 – 22:00)

Headlines:
Business
AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)
Champions League 05.11.25

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)

Χάρη σε κεφαλιά του ΜακΆλιστερ στο 61ο λεπτό, η Λίβερπουλ πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ και την έπιασε στους εννιά βαθμούς. Αποδοκιμασίες στην επιστροφή του Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου 1-2: Το βαυαρικό «τραίνο» πέρασε από το Παρίσι (vid)
Champions League 05.11.25

Το «τραίνο» της Μπάγερν πέρασε από το Παρίσι (1-2)

Ο Λουίς Ντίαζ σκόραρε δύο γκολ και μετά αποβλήθηκε, όμως η Μπάγερν άντεξε στην «πολιορκία» της Παρί και έφυγε νικήτρια με 2-1 από το Παρίσι, κάνοντας το 4Χ4 στη League Phase. Μείωσε ο Ζοάο Νέβες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)
Champions League 05.11.25

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθε ισόπαλη με τη Γιουβέντους στο Τορίνο, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον τερματοφύλακά της. Ξεκίνησαν βασικοί οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη
Ελλάδα 05.11.25

Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη

Η φωτιά ξεκίνησε σε αποθήκη στο χωριό Κυανή, επεκτάθηκε σε δεξαμένη πετρελαίου και στη συνέχεια σε ένα σπίτι όπου ευτυχώς ήταν κλειστό - Συγκλονιστικά βίντεο

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)
Champions League 05.11.25

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)

Χάρη σε κεφαλιά του ΜακΆλιστερ στο 61ο λεπτό, η Λίβερπουλ πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ και την έπιασε στους εννιά βαθμούς. Αποδοκιμασίες στην επιστροφή του Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου 1-2: Το βαυαρικό «τραίνο» πέρασε από το Παρίσι (vid)
Champions League 05.11.25

Το «τραίνο» της Μπάγερν πέρασε από το Παρίσι (1-2)

Ο Λουίς Ντίαζ σκόραρε δύο γκολ και μετά αποβλήθηκε, όμως η Μπάγερν άντεξε στην «πολιορκία» της Παρί και έφυγε νικήτρια με 2-1 από το Παρίσι, κάνοντας το 4Χ4 στη League Phase. Μείωσε ο Ζοάο Νέβες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)
Champions League 05.11.25

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθε ισόπαλη με τη Γιουβέντους στο Τορίνο, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον τερματοφύλακά της. Ξεκίνησαν βασικοί οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη
Κόσμος 04.11.25

ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη

Ο νόμος απαγορεύει σε άτομα που διαμένουν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή γη στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Τρεις κεντρικοί υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι σε μια μάχη για εξουσία
Κόσμος 04.11.25

Τρείς υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι

Στην Νέα Υόρκη παίζονται πολλά περισσότερα από την θέση του δημάρχου και την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αναμετρώνται με το παρελθόν τους

Σύνταξη
H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη
Torre dei Conti 04.11.25

H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, συνέδεσε την κατάρρευση ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη με την οικονομική υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημοσκόπηση: Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα
Δημοσκόπηση 04.11.25

Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα

«Αγκάθι» για την κυβέρνηση η ακρίβεια. Απογοητευμένοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι πολίτες. Δεν βλέπει φως η αντιπολίτευση. Στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» – Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση
Σκληρή στάση 04.11.25

Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» - Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός «damage control» στο Μαξίμου. Το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και η έκρηξη των «γαλάζιων» βουλευτών προκαλεί ντόμινο εξελίξεων. Παραιτήθηκε ο CEO του Οργανισμού. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους
«Αβίαστο» 04.11.25

«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους

Δύο μόλις ημέρες αφότου η Τζένιφερ Άνιστον επιβεβαίωσε τη σχέση της, ο συγγραφέας και υπνωτιστής σύντροφος της Τζιμ Κέρτις εξυμνεί το δεσμό τους στο Instagram

Σύνταξη
Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους

Μετά την παράδοσή τους στον αρχηγό του FBI, όπως αποκάλυψε το in, τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για λόγους ασφαλείας αύριο δεν θα οδηγηθούν στο δικαστικό μέγαρο αλλά εισαγγελέας και ανακριτής θα μεταβούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να τους απαγγείλουν κατηγορίες και να δοθεί προθεσμία να απολογηθούν

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο