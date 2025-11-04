Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό – Δοκάρι με τον Ζέλσον στο 61′ (vid)
Ο Ολυμπιακός είχε τεράστια ευκαιρία για το 2-0, αλλά στο σουτ του Ζέλσον η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι
Ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 της Αϊντχόφεν και είχε τεράστια ευκαιρία για να πετύχει και δεύτερο γκολ στο 61’.
Ο Ζέλσον Μαρτίνς βρέθηκε σε καλή θέση στην περιοχή της ολλανδικής ομάδας, έπιασε δυνατό σουτ αλλά η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων και πέρασε άουτ.
Ήταν μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία των πειραιωτών στο ματς, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε πως σκόρερ του Ολυμπιακού είναι ο Ζέλσον, ο οποίος έκανε το 1-0 με άπιαστο σουτ στο 17’.
Δείτε το δοκάρι των πρωταθλητών Ελλάδος:
