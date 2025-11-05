Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία του στο ματς με την Αϊντχόφεν (vid)
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και το «ευχαριστώ» στον κόσμο που γέμισε το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στην αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν – Δείτε το βίντεο
Ο Ολυμπιακός στάθηκε άτυχος κόντρα στην Αϊντχόφεν, έμεινε στο 1-1 στο ματς της τέταρτης αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον κόσμο των Πειραιωτών να εξαντλεί τα εισιτήρια σε ακόμη ένα ματς.
Παράλληλα, δημιουργήθηκε και ένα εντυπωσιακό κορεό, λίγο πριν τη σέντρα του ματς και κάπως έτσι, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο της ομάδας για την παρουσία του στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Η λεζάντα στην ανάρτηση
«Ομάδα και κόσμος δώσαμε τα πάντα! Σας ευχαριστούμε για μία ακόμα ευρωπαϊκή βραδιά!», έγραφε η λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
H ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ομάδα και κόσμος δώσαμε τα πάντα! Σας ευχαριστούμε για μία ακόμα ευρωπαϊκή βραδιά! pic.twitter.com/Xrpqah4Mda
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 5, 2025
