Μαρτίνς: «Αξίζαμε να κερδίσουμε, αλλά αυτό είναι το Champions League»

Ο Ολυμπιακός είδε την Αϊντχόφεν να παίρνει στο φινάλε τον βαθμό της ισοπαλίες, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο Ζέλσον Μαρτίνς, που ήταν ο κορυφαίος των Ερυθρόλευκων, τόνισε πως η ομάδα του άξιζε να νικήσει, αλλά επισήμανε ότι αυτά έχει η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ζέλσον Μαρτίνς:

«Πικρό το συναίσθημα. Αξίζαμε να κερδίσουμε, ήμασταν καλύτεροι. Είμαι στενοχωρημένος με το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το Champions League. Δεν ήταν εύκολο να βάλουμε δεύτερο γκολ. Προσπαθήσαμε, το επίπεδο είναι δύσκολο, ίσως μας έλειψε η εμπειρία».

Για το αν ο Ολυμπιακός μπορεί να πιάσει τους 10 ή 11 βαθμούς για να προκριθεί: «Σίγουρα μπορούμε. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, αλλά τα προετοιμάζουμε ξεχωριστά. Προσπαθούμε για το καλύτερο και παρότι το επίπεδο είναι αρκετά δύσκολο, θα κάνουμε τα πάντα για να τα καταφέρουμε».