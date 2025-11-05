Μουζακίτης: «Κάναμε καλό ματς όμως σε αυτό το επίπεδο πολλές φορές δεν αρκεί»

Ο Ολυμπιακός έμεινε ισόπαλος 1-1 απέναντι στην Αϊντχόφεν, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τους Ολλανδούς να ισοφαρίζουν στο φινάλε.

Ο Χρήστος Μουζακίτης μίλησε μετά το παιχνίδι τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι έκαναν ένα αρκετά καλό παιχνίδι, ωστόσο ξεκαθάρισε πως ο τρόπος που ήρθε η ισοπαλία τους πλήγωσε.

Η τοποθέτηση που έκανε ο Χρήστος Μουζακίτης:

«Η αλήθεια είναι ότι κάναμε ένα αρκετά καλό ματς. Σε αυτό το επίπεδο κάποιες φορές δεν αρκεί.

Κάποια μικρά λάθη, ένα στημένο μπορεί να σε πληγώσει. Πιστέψτε με, μάς πλήγωσε πάρα πολύ».