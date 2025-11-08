sports betsson
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Ο Ολυμπιακός «βλέπει» το Βίκινγκ – Χαμ Καμ
Champions League 08 Νοεμβρίου 2025 | 16:16

Ο Ολυμπιακός «βλέπει» το Βίκινγκ – Χαμ Καμ

Η σεζόν βρίσκεται υπό εξέλιξη και ο Ολυμπιακός ήδη έχει το βλέμμα στο επόμενο Champions League, ο δρόμος για το οποίο περνάει... μέσα από τη Νορβηγία.

Το εισιτήριο για την απευθείας παρουσία του Ολυμπιακού στην επόμενη League Phase του Champions League περνά από το γήπεδο της… Βίκινγκ στη Νορβηγία. Η αντίπαλος της Μπόντο Γκλιμτ για το εγχώριο πρωτάθλημα, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, είναι στο +1 της βαθμολογίας και το Σάββατο (8/11, 19:00) αντιμετωπίζει την 11η Χαμ Καμ.

Ματς το οποίο πιθανότατα δεν θα δυσκολευτεί να πάρει και θα παραμείνει πάνω από τη Μπόντο, η οποία όμως θέλει να κάνει την ανατροπή στην κούρσα του τίτλου, για να κερδίσει λογικά και το έξτρα εισιτήριο για την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αρχικά να σημειωθεί πως με το νέο φορμάτ που διεξάγονται πλέον οι τρεις διοργανώσεις της UEFA, στο Champions League, συμμετέχουν 36 αντί για 32 ομάδες που ήταν μέχρι τώρα, με 1 από τα 4 έξτρα εισιτήρια, να δίνεται στην πρωταθλήτρια ομάδα με το καλύτερο πενταετή συντελεστή στο ranking της UEFA, από αυτές που θα αγωνιστούν στο «μονοπάτι των πρωταθλητών» στα προκριματικά της διοργάνωσης.

Αυτό το έξτρα εισιτήριο προκύπτει μόνο αν η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο με τα «μεγάλα αυτιά» έχει εξασφαλίσει τη θέση στο επόμενο Champions League, μέσα από το εγχώριο πρωτάθλημά της. Κάτι που συμβαίνει σχεδόν πάντα.

Τα δεδομένα σήμερα και το «θέλω» του Ολυμπιακού

Πλέον, μετά τα ματς τους στο Champions League, Ολυμπιακός (54.500) και Μπόντο (55.000) έχουν μικρή απόσταση ανάμεσά τους, στην ειδική βαθμολογία της UEFA, αν αναλογιστεί κανείς πως οι ομάδες παίρνουν 1.000 βαθμούς στην ισοπαλία και 2.000 στη νίκη.

Αν η Ρέιντζερς που είναι πρώτη στην ειδική βαθμολογία (59.250) δεν κερδίσει το σκωτσέζικο πρωτάθλημα (είναι 4η, στο -14 από την κορυφή, με ένα ματς λιγότερο), τότε η δεύτερη ομάδα στην εν λόγω λίστα (για την ώρα η Μπόντο) θα πάρει απευθείας εισιτήριο για το Champions League της σεζόν 2026-27, με την προϋπόθεση να κερδίσει το πρωτάθλημα στη χώρα της.

Image

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση και στο -1 πίσω από τη Βίκινγκ, η οποία απόψε θεωρητικά δεν θα δυσκολευτεί να πάρει ακόμη ένα τρίποντο, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος.

Εδώ, πρέπει να σημειωθεί πως και ο ΠΑΟΚ, αν κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα μπορούσε να πάρει το έξτρα εισιτήριο, αν στην συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας φέτος κατακτήσει περισσότερους βαθμούς από τις ομάδες που είναι αυτή τη στιγμή πιο πάνω στην ειδική βαθμολογία της UEFA (Σάλτσμπουργκ, Ντιναμό, Κοπεγχάγη, Μπόντο, Ρέιντζερς).

Η συνέχεια στη… βαθμοθηρία στο Champions League

Η Μπόντο τις επόμενες δύο αγωνιστικές έχει δύο ματς εντός με Γιουβέντους και Μάντσεστερ Σίτι, ενώ ολοκληρώνει τη League Phase του Champions League με τα εκτός έδρας ματς κόντρα σε Ντόρτμουντ και Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρόγραμμα… βουνό για τους Νορβηγούς που θα έχουν σίγουρα απώλειες.

Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός; Ό,τι και πέρσι: να ξεπεράσει σε συντελεστή των Νορβηγών, με τη διαφορά τους αυτή τη στιγμή μόλις 500 βαθμούς, λιγότερη από μια ισοπαλία. Την επόμενη αγωνιστική οι Πειραιώτες φιλοξενούν τη Ρεάλ και στη συνέχεια αντιμετωπίζουν Καϊράτ Αλμάτι (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός) και Άγιαξ (εκτός).

Και αν στη συνέχεια της League Phase του Champions League Ολυμπιακός και Μπόντο συνεχίσουμε στο ίδιο… μοτίβο, τότε οι Πειραιώτες κρατούν την τύχη στα χέρια τους, αφού έχουν πιο βατό πρόγραμμα από τους Νορβηγούς.

Crypto
Crypto: Πώς μετασχηματίζουν την αγορά και ο παράλληλος δρόμος με το ψηφιακό ευρώ

Crypto: Πώς μετασχηματίζουν την αγορά και ο παράλληλος δρόμος με το ψηφιακό ευρώ

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

Παρακολουθήστε LIVE στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με την ΑΕΛ Novibet για την 10η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Στεκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του Champions League»
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Στεκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του Champions League»

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια που έχει κάνει ως τώρα ο Ολυμπιακός στο Champions League, δηλώνει ο Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στο επικίνδυνο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά.

Σύνταξη
Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)
Champions League 06.11.25

Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)

Με τρία γκολ του Όσιμεν (τα δύο με πέναλτι) η Γαλατά νίκησε με 3-0 στην Ολλανδία, έφτασε τους 9 βαθμούς κι ελπίζει σε απευθείας πρόκριση. Χωρίς βαθμό παρέμεινε ο Άγιαξ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)
Champions League 06.11.25

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)

Η Λεβερκούζεν πήρε σπουδαίο «διπλό» (0-1) στη Λισαβόνα επί της Μπενφίκα, με την ομάδα του Μουρίνιο να χάνει τα... άχαστα, με 22 τελικές και 2 δοκάρια και να μένει στο μηδέν μετά από 4 αγωνιστικές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Η κραυγή αγωνίας από κατοίκους του χωριού

Φόβος και αγωνία επικρατεί στα Βορίζια μία εβδομάδα μετά το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς - Η ηρεμία στα χωριό κρέμεται από μία κλωστή και οι κάτοικοι που δεν έχουν σχέση με τη βεντέτα των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Live: Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

Παρακολουθήστε LIVE στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με την ΑΕΛ Novibet για την 10η αγωνιστική της Super League.

Σύνταξη
Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση
Γαλλία 08.11.25

Παρίσι: Συνέλαβαν τρεις νεαρές γυναίκες – Φέρονται ότι σχεδίαζαν τζιχαντιστική επίθεση

Τρεις γυναίκες, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών συνελήφθησαν στη Γαλλία. Κατηγορούνται ότι ετοίμαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι εν όψει επετείου των τρομοκρατικών ενεργειών της 13ης Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα
Οδικός χάρτης 08.11.25

Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα

Βασικά ζητούμενα και τα επόμενα διεκδικητικά βήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης περιγράφονται στο ψήφισμα του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξήχθη με πρωτοφανή συμμετοχή στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα
Ελλάδα 08.11.25

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο γαμπρός του 39χρονου – «Χτενίζει» το χωριό η ΕΛΑΣ για να βρει τα όπλα

Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε ο γαμπρός του 39χρονου θύματος, ενώ το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές κατοίκων του χωριού, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύνταξη
Λίβανος: Δύο αδέρφια νεκρά από ισραηλινή επίθεση – Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία
Απανωτές επιθέσεις 08.11.25

Δύο αδέρφια σκοτώθηκαν στον Λίβανο από ισραηλινή επίθεση - Πυκνώνουν τα χτυπήματα του Τελ Αβίβ παρά την εκεχειρία

Ο Λίβανος δεν έχει σταματήσει να δέχεται επιθέσεις από το Ισραήλ παρά τη συμφωνία εκεχειρίας με το Τελ Αβίβ να απειλεί ότι θα εντείνει τις επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών
Αλλάζει μορφή 08.11.25

Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών

Από τα crypto, τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος έως το ψηφιακό ευρώ που βρίσκεται στα σκαριά μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να αναδύεται για τις συναλλαγές, με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις να συνυπάρχουν

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς
Ελλάδα 08.11.25

Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς

Στο πρωτόδικο στάδιο ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών.

Σύνταξη
Βορίζια: «Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας – Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης
Μακελειό στα Βορίζια 08.11.25

«Ο Φανούρης άνοιξε πυρ εναντίον μας - Φταίει και το πλήρωσε με τη ζωή του», λέει η αδερφή της 56χρονης

«Δεν μπορούν να διαψεύσουν ότι άνοιξε πρώτος πυρ. Δεν γίνεται αυτό. Η οικογένειά του λέει ότι θέλει...», ανέφερε χαρακτηριστικά η Γεωργία Φραγκιαδάκη - Συνεχίζονται οι έρευνες στα Βορίζια

Σύνταξη
LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός

LIVE: Περιστέρι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Περιστέρι – Παναθηναϊκός, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»
ΥΠΠΟ 08.11.25

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»

Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων - Τι αναφέρεται στην οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
Magnificent Seven 08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο
Ελλάδα 08.11.25

Αχαΐα: Από δύο 15χρονους αγόρασε ναρκωτικά ο μαθητής Γυμνασίου – Έκαναν χρήση μέσα σε σχολείο

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 13χρονος μαθητής στην Αχαΐα, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των 15 ευρώ.το ΑΠΕ.

Σύνταξη
