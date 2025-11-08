Ο Ολυμπιακός «βλέπει» το Βίκινγκ – Χαμ Καμ

Το εισιτήριο για την απευθείας παρουσία του Ολυμπιακού στην επόμενη League Phase του Champions League περνά από το γήπεδο της… Βίκινγκ στη Νορβηγία. Η αντίπαλος της Μπόντο Γκλιμτ για το εγχώριο πρωτάθλημα, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, είναι στο +1 της βαθμολογίας και το Σάββατο (8/11, 19:00) αντιμετωπίζει την 11η Χαμ Καμ.

Ματς το οποίο πιθανότατα δεν θα δυσκολευτεί να πάρει και θα παραμείνει πάνω από τη Μπόντο, η οποία όμως θέλει να κάνει την ανατροπή στην κούρσα του τίτλου, για να κερδίσει λογικά και το έξτρα εισιτήριο για την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αρχικά να σημειωθεί πως με το νέο φορμάτ που διεξάγονται πλέον οι τρεις διοργανώσεις της UEFA, στο Champions League, συμμετέχουν 36 αντί για 32 ομάδες που ήταν μέχρι τώρα, με 1 από τα 4 έξτρα εισιτήρια, να δίνεται στην πρωταθλήτρια ομάδα με το καλύτερο πενταετή συντελεστή στο ranking της UEFA, από αυτές που θα αγωνιστούν στο «μονοπάτι των πρωταθλητών» στα προκριματικά της διοργάνωσης.

Αυτό το έξτρα εισιτήριο προκύπτει μόνο αν η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο με τα «μεγάλα αυτιά» έχει εξασφαλίσει τη θέση στο επόμενο Champions League, μέσα από το εγχώριο πρωτάθλημά της. Κάτι που συμβαίνει σχεδόν πάντα.

Τα δεδομένα σήμερα και το «θέλω» του Ολυμπιακού

Πλέον, μετά τα ματς τους στο Champions League, Ολυμπιακός (54.500) και Μπόντο (55.000) έχουν μικρή απόσταση ανάμεσά τους, στην ειδική βαθμολογία της UEFA, αν αναλογιστεί κανείς πως οι ομάδες παίρνουν 1.000 βαθμούς στην ισοπαλία και 2.000 στη νίκη.

Αν η Ρέιντζερς που είναι πρώτη στην ειδική βαθμολογία (59.250) δεν κερδίσει το σκωτσέζικο πρωτάθλημα (είναι 4η, στο -14 από την κορυφή, με ένα ματς λιγότερο), τότε η δεύτερη ομάδα στην εν λόγω λίστα (για την ώρα η Μπόντο) θα πάρει απευθείας εισιτήριο για το Champions League της σεζόν 2026-27, με την προϋπόθεση να κερδίσει το πρωτάθλημα στη χώρα της.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση και στο -1 πίσω από τη Βίκινγκ, η οποία απόψε θεωρητικά δεν θα δυσκολευτεί να πάρει ακόμη ένα τρίποντο, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος.

Εδώ, πρέπει να σημειωθεί πως και ο ΠΑΟΚ, αν κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα μπορούσε να πάρει το έξτρα εισιτήριο, αν στην συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας φέτος κατακτήσει περισσότερους βαθμούς από τις ομάδες που είναι αυτή τη στιγμή πιο πάνω στην ειδική βαθμολογία της UEFA (Σάλτσμπουργκ, Ντιναμό, Κοπεγχάγη, Μπόντο, Ρέιντζερς).

Η συνέχεια στη… βαθμοθηρία στο Champions League

Η Μπόντο τις επόμενες δύο αγωνιστικές έχει δύο ματς εντός με Γιουβέντους και Μάντσεστερ Σίτι, ενώ ολοκληρώνει τη League Phase του Champions League με τα εκτός έδρας ματς κόντρα σε Ντόρτμουντ και Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρόγραμμα… βουνό για τους Νορβηγούς που θα έχουν σίγουρα απώλειες.

Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός; Ό,τι και πέρσι: να ξεπεράσει σε συντελεστή των Νορβηγών, με τη διαφορά τους αυτή τη στιγμή μόλις 500 βαθμούς, λιγότερη από μια ισοπαλία. Την επόμενη αγωνιστική οι Πειραιώτες φιλοξενούν τη Ρεάλ και στη συνέχεια αντιμετωπίζουν Καϊράτ Αλμάτι (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός) και Άγιαξ (εκτός).

Και αν στη συνέχεια της League Phase του Champions League Ολυμπιακός και Μπόντο συνεχίσουμε στο ίδιο… μοτίβο, τότε οι Πειραιώτες κρατούν την τύχη στα χέρια τους, αφού έχουν πιο βατό πρόγραμμα από τους Νορβηγούς.