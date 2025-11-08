sports betsson
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Tο γήπεδο που θέλει να παίξει η Καϊράτ με τον Ολυμπιακό – Έχουν ξαναπαίξει εκεί οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Champions League 08 Νοεμβρίου 2025 | 08:47

Tο γήπεδο που θέλει να παίξει η Καϊράτ με τον Ολυμπιακό – Έχουν ξαναπαίξει εκεί οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στις 9 Δεκεμβρίου για το Champions League σε ένα γήπεδο που έχει ξαναπαίξει κατά το παρελθόν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Spotlight

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ, για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την ομάδα του Καζακστάν να έχει καταθέσει αίτημα αλλαγής έδρας για την αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 9 Δεκεμβρίου.

Ο λόγος για το συγκεκριμένο αίτημα έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατούν στο Αλμάτι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς ενδέχεται η κακοκαιρία να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα η Καϊράτ θέλει το παιχνίδι να διεξαχθεί στην Astana Arena της Αστάνα, ένα γήπεδο διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα, αναδιπλούμενη οροφή και έτσι θα μπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας στις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Το παρελθόν που έχει ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένα γήπεδο

Αυτό είναι ένα γήπεδο που ο Ολυμπιακός γνωρίζει, καθώς το έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν, έχοντας αγωνιστεί με την τοπική ομάδα.

YouTube thumbnail

Συγκεκριμένα στις 3 Νοεμβρίου 2016, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν την Αστάνα για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League, σε ένα ματς στο οποίο αγωνιζόταν και ο νυν αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος.

Για την Ιστορία το ματς είχε ολοκληρωθεί 1-1, με τον Ντεσπότοβιτς να ανοίγει το σκορ στο 8′ για τους Καζακστανούς και τον Σεμπά να ισοφαρίζει για τους Πειραιώτες στο 30 λεπτό της αναμέτρησης.

Headlines:
OT FORUM
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)

Η Γκάις τερμάτισε στην 3η θέση του σουηδικού πρωταθλήματος, εξασφάλισε θέση στα προκριματικά του Conference και ο κόσμος της το γιορτάζει με «Ώπα ώπα» από Νότη Σφακιανάκη!

Σύνταξη
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 11:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
NBA 08.11.25

Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)

Ένας... σεληνιασμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, στη νίκη επί των Σικάγο Μπουλς για το NBA Cup και έσπασε -ένα ακόμη- ιστορικό ρεκόρ.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Μεντιλίμπαρ: «Στεκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του Champions League»
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Στεκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του Champions League»

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια που έχει κάνει ως τώρα ο Ολυμπιακός στο Champions League, δηλώνει ο Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στο επικίνδυνο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά.

Σύνταξη
Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)
Champions League 06.11.25

Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)

Με τρία γκολ του Όσιμεν (τα δύο με πέναλτι) η Γαλατά νίκησε με 3-0 στην Ολλανδία, έφτασε τους 9 βαθμούς κι ελπίζει σε απευθείας πρόκριση. Χωρίς βαθμό παρέμεινε ο Άγιαξ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)
Champions League 06.11.25

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)

Η Λεβερκούζεν πήρε σπουδαίο «διπλό» (0-1) στη Λισαβόνα επί της Μπενφίκα, με την ομάδα του Μουρίνιο να χάνει τα... άχαστα, με 22 τελικές και 2 δοκάρια και να μένει στο μηδέν μετά από 4 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.11.25

Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)

Σκληρό καρύδι αποδείχθηκε η Καϊράτ Αλμάτι στο «Σαν Σίρο», όπου έβαλε δύσκολα στην Ιντερ. Είχε δοκάρι και ισοφάρισε, ενώ η Ιντερ λυτρώθηκε στο 47’, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα ματς

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)

Η Γκάις τερμάτισε στην 3η θέση του σουηδικού πρωταθλήματος, εξασφάλισε θέση στα προκριματικά του Conference και ο κόσμος της το γιορτάζει με «Ώπα ώπα» από Νότη Σφακιανάκη!

Σύνταξη
Greece Issues Automatic Personal Numbers to All Citizens
English edition 08.11.25

Greece Issues Automatic Personal Numbers to All Citizens

Citizens who had not applied by November 5 now receive a Personal Number automatically, streamlining identification for public services. Corrections are underway to reconcile discrepancies across government records

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 11:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;
Κόσμος 08.11.25

Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο μακροβιότερος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και παραδοσιακά το «δεξί χέρι» του Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να έχει μπει στο περιθώριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια – Σε φυλακές εκτός Κρήτης έχουν μεταφερθεί οι δύο τραυματίες
Ελλάδα 08.11.25

Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια - Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ - Σε διαφορετικές φυλακές μεταφέρθηκαν οι δύο τραυματίες

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνονται στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη το προηγούμενο βράδυ της συμπλοκής σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύνταξη
Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)
NBA 08.11.25

Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)

Ένας... σεληνιασμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, στη νίκη επί των Σικάγο Μπουλς για το NBA Cup και έσπασε -ένα ακόμη- ιστορικό ρεκόρ.

Σύνταξη
Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων
Κόσμος 08.11.25

Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων

Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα

Δράση από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ένα ματς της Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Stoiximan GBL και το τουρνουά τένις Hellenic Championship, περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο