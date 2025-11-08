Tο γήπεδο που θέλει να παίξει η Καϊράτ με τον Ολυμπιακό – Έχουν ξαναπαίξει εκεί οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ, για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την ομάδα του Καζακστάν να έχει καταθέσει αίτημα αλλαγής έδρας για την αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 9 Δεκεμβρίου.

Ο λόγος για το συγκεκριμένο αίτημα έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατούν στο Αλμάτι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς ενδέχεται η κακοκαιρία να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα η Καϊράτ θέλει το παιχνίδι να διεξαχθεί στην Astana Arena της Αστάνα, ένα γήπεδο διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα, αναδιπλούμενη οροφή και έτσι θα μπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας στις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Το παρελθόν που έχει ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένα γήπεδο

Αυτό είναι ένα γήπεδο που ο Ολυμπιακός γνωρίζει, καθώς το έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν, έχοντας αγωνιστεί με την τοπική ομάδα.

Συγκεκριμένα στις 3 Νοεμβρίου 2016, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν την Αστάνα για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League, σε ένα ματς στο οποίο αγωνιζόταν και ο νυν αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος.

Για την Ιστορία το ματς είχε ολοκληρωθεί 1-1, με τον Ντεσπότοβιτς να ανοίγει το σκορ στο 8′ για τους Καζακστανούς και τον Σεμπά να ισοφαρίζει για τους Πειραιώτες στο 30 λεπτό της αναμέτρησης.