Tο γήπεδο που θέλει να παίξει η Καϊράτ με τον Ολυμπιακό – Έχουν ξαναπαίξει εκεί οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ στις 9 Δεκεμβρίου για το Champions League σε ένα γήπεδο που έχει ξαναπαίξει κατά το παρελθόν.
- Σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση - Πού θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες - Η πρόγνωση για την Αττική
- Ζητείται ειρηνευτική δύναμη στη Γάζα – «Απορρίπτονται οι χρήσιμοι ηλίθιοι»
- Ανεμοστρόβιλος σάρωσε πόλη στη Βραζιλία - Πέντε νεκροί και 130 τραυματίες
- Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – 15 συλλήψεις
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ, για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την ομάδα του Καζακστάν να έχει καταθέσει αίτημα αλλαγής έδρας για την αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 9 Δεκεμβρίου.
Ο λόγος για το συγκεκριμένο αίτημα έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατούν στο Αλμάτι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς ενδέχεται η κακοκαιρία να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.
Συγκεκριμένα η Καϊράτ θέλει το παιχνίδι να διεξαχθεί στην Astana Arena της Αστάνα, ένα γήπεδο διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα, αναδιπλούμενη οροφή και έτσι θα μπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας στις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
Το παρελθόν που έχει ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένα γήπεδο
Αυτό είναι ένα γήπεδο που ο Ολυμπιακός γνωρίζει, καθώς το έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν, έχοντας αγωνιστεί με την τοπική ομάδα.
Συγκεκριμένα στις 3 Νοεμβρίου 2016, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν την Αστάνα για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League, σε ένα ματς στο οποίο αγωνιζόταν και ο νυν αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος.
Για την Ιστορία το ματς είχε ολοκληρωθεί 1-1, με τον Ντεσπότοβιτς να ανοίγει το σκορ στο 8′ για τους Καζακστανούς και τον Σεμπά να ισοφαρίζει για τους Πειραιώτες στο 30 λεπτό της αναμέτρησης.
- Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)
- LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
- Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)
- Α1 Γυναικών: Δοκιμασία στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ για τον Ολυμπιακό
- NBA Europe: «Τέσσερις ομάδες της Euroleague μπαίνουν στη νέα λίγκα»
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις