Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά (9/11, 15:00) για την 10η αγωνιστική της Super League, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν γνωστή την ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση με τους νεοφώτιστους.

Ο Βάσκος τεχνικός έκανε την έκπληξη στις επιλογές του και ξεκινά με τον Νασιμέντο στο πλάι του Μουζακίτη, στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με αυτή να είναι η μοναδική αλλαγή συγκριτικά με τους πρώτους 11 στην αναμέτρηση της Τρίτης με την Αϊντχόφεν.

Από’ κει και πέρα, ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, με τους Ορτέγκα, Ρέτσο, Πιρόλα, Ροντινέι στην τετράδα της άμυνας. Ποντένσε, Μάρτινς στα «φτερά» της επίθεσης, με τον Τσικίνιο να είναι πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ελ Κααμπί.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Κηφισιά από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Kifisia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #KIFOLY #slgr pic.twitter.com/QtLdmANLLa — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 9, 2025

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεση του για το ματς τους Ντάνι Γκαρθία και Σαντιάγκο Έσε, ενώ είναι εκτός από το ματς και ο Γκουστάβο Μάνσα, που είναι τιμωρημένος από την αναμέτρηση με τον Άρη.