Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά στη Νεάπολη για την 10η αγωνιστική της Super League, με τον Ντιόγκο Νασιμέντο να ανοίγει το σκορ στο 37ο λεπτό, μετά από ασίστ του Ροντινέι.

Ο Βραζιλιάνος μπακ έδωσε ωραία πάσα στον νεαρό Πορτογάλο μέσο, ο οποίος πάτησε περιοχή και με δυνατό σουτ από τα δεξιά, έστειλε τη μπάλα στην οροφή των διχτυών του Ραμίρες, διαμορφώνοντας το 1-0.

Το 1-0 του Ολυμπιακού με τον Νασιμέντο

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός είχε σκοράρει και στο 19ο λεπτό με τον Χρήστο Μουζακίτη, όμως ακυρώθηκε

Αν και το γκολ που πέτυχε ο Μουζακίτης μέτρησε αρχικά από τον διαιτητή Βεργέτη, το VAR παρενέβη και το ακύρωσε μετά από δύο λεπτά, διότι θεωρήθηκε ότι η μπάλα βγήκε πριν φτάσει στον Έλληνα μέσο, που πλάσαρε εντυπωσιακά από το ύψος της περιοχής.