Κηφισιά – Ολυμπιακός: Ο Ροντινέι πασάρει, ο Νασιμέντο σουτάρει και 1-0 (vids)
Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Νασιμέντο, στο 37′, με σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή.
- Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
- Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;
- Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών
- 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρόταση γάμου στον τερματισμό των 10 χλμ. στο Καλλιμάρμαρο (vid)
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά στη Νεάπολη για την 10η αγωνιστική της Super League, με τον Ντιόγκο Νασιμέντο να ανοίγει το σκορ στο 37ο λεπτό, μετά από ασίστ του Ροντινέι.
Ο Βραζιλιάνος μπακ έδωσε ωραία πάσα στον νεαρό Πορτογάλο μέσο, ο οποίος πάτησε περιοχή και με δυνατό σουτ από τα δεξιά, έστειλε τη μπάλα στην οροφή των διχτυών του Ραμίρες, διαμορφώνοντας το 1-0.
Το 1-0 του Ολυμπιακού με τον Νασιμέντο
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός είχε σκοράρει και στο 19ο λεπτό με τον Χρήστο Μουζακίτη, όμως ακυρώθηκε
Αν και το γκολ που πέτυχε ο Μουζακίτης μέτρησε αρχικά από τον διαιτητή Βεργέτη, το VAR παρενέβη και το ακύρωσε μετά από δύο λεπτά, διότι θεωρήθηκε ότι η μπάλα βγήκε πριν φτάσει στον Έλληνα μέσο, που πλάσαρε εντυπωσιακά από το ύψος της περιοχής.
- LIVE: ΟΦΗ – ΑΕΚ
- Άρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0: Τρία δοκάρια οι Αρκάδες, με δέκα παίκτες από το 25′ οι «κίτρινοι»
- Η 11άδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (pic)
- Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»
- Και δεύτερο γκολ Ελ Κααμπί, 3-1 ο Ολυμπιακός (vid)
- LIVE: Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις