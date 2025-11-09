Κηφισιά – Ολυμπιακός: Tο γκολ του Μουζακίτη που ακυρώθηκε από το VAR (vid)

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Κηφισιά στη Νεάπολη για την 10η αγωνιστική της Super League και οι ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 19ο λεπτό με τον Χρήστο Μουζακίτη, όμως το VAR και ο Ιωάννης Παπαδόπουλος ακύρωσαν το τέρμα που πέτυχε ο Έλληνας μέσος.

Αν και το γκολ που πέτυχε ο Μουζακίτης μέτρησε αρχικά από τον διαιτητή Βεργέτη, το VAR παρενέβη και το ακύρωσε μετά από δύο λεπτά, διότι θεωρήθηκε ότι η μπάλα βγήκε πριν φτάσει στον Έλληνα μέσο, που πλάσαρε εντυπωσιακά από το ύψος της περιοχής.

Συγκεκριμένα, ο Ποντένσε μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά έβγαλε τη σέντρα, η μπάλα κόντραρε στον αμυντικό της Κηφισιάς και πριν κάνει το δεύτερο γύρισμα ο Πορτογάλος κρίθηκε από το VAR ότι η μπάλα είχε βγει κόρνερ, με αποτέλεσμα να μην μετρήσει το πανέμορφο γκολ του Μουζακίτη.

Δείτε το βίντεο από το γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός, αλλά ακυρώθηκε:

Αξίζει να σημειωθεί πως αφού ακυρώθηκε το γκολ του μέσου του Ολυμπιακού, ο διαιτητής Βεργέτης έδειξε κόρνερ, αφού τελευταίος ακούμπησε την μπάλα ο αμυντικός της Κηφισιάς.