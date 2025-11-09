Μεντιλίμπαρ: «Ο Νασιμέντο εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στη Νεάπολη και στάθηκε στην εμφάνιση του Νασιμέντο.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε στη Νεάπολη της Κηφισιάς με 3-1 για την 10η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης μίλησε για το «διπλό» των Πειραιωτών και στάθηκε στην εμφάνιση που έκανε ο Νασιμέντο.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήμασταν καλύτεροι, αλλά δεν ήμασταν καλοί στο ξεκίνημα των δύο ημιχρόνων. Στο ξεκίνημα η Κηφισιά είχε μία πολύ καλή ευκαιρία και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου δεχθήκαμε το γκολ. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε».
Για τον Νασιμέντο: «Μου αρέσει να έχω όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους και να αποδίδουν καλά. Θέλω να έχω πολλές επιλογές. Ο Νασιμέντο ήταν εκτός για καιρό και περίμενε την ευκαιρία του, την οποία εκμεταλλεύτηκε».
