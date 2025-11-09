sports betsson
09.11.2025 | 18:19
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο
Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 09 Νοεμβρίου 2025 | 17:03

Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3: Στην κορυφή με τριάρα οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» 3-1 την Κηφισιά στη Νεάπολη σε ματς που έβαλε άλλα τρία γκολ που δεν μέτρησαν, πήρε το «τρίποντο» και πέρασε πρώτος, περιμένοντας το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» 3-1 την Κηφισιά στη Νεάπολη για την 10η αγωνιστική της Super League, πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και περιμένει το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι σε όλο το 90λεπτο, κυριάρχησαν σε όλες τις γραμμές και με κορυφαίους τους Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ζέλσον και Ροντινέι πήραν μια πολύτιμη νίκη για τη μάχη του τίτλου. Φουλ του… τρία στο ματς, αφού οι νταμπλούχοι Ελλάδας είχαν ακόμη τρία δοκάρια και τρία γκολ που δεν μέτρησαν.

Ο Νασιμέντο (37′) άνοιξε το σκορ, Μουζακίτης και Ρέτσος σκόραραν στο πρώτο ημίχρονο όμως τα γκολ ακυρώθηκαν, ενώ δοκάρι είχε ο Ελ Κααμπί στο 25′. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Κηφισιά ισοφάρισε νωρίς με τον Παντελίδη (47′), αλλά ο Ολυμπιακός απάντησε με δύο γκολ-πέναλτι του Ελ Κααμπί (57′, 70′). Και τα δύο τα κέρδισε ο Ζέλσον από τον Αμανί, το πρώτο για σπρώξιμο, το δεύτερο για χέρι. Ενδιάμεσα, στο 60′ ο Ροντινέι είχε δοκάρι και στο 61′ η Κηφισιά είχε μείνει με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Μαϊντάνα. Στο 80′ ακυρώθηκε και γκολ του Στρεφέτσα για οφσάιντ, ενώ ο Βραζιλιάνος είχε το τρίτο δοκάρι της ομάδας του στο 94′.

Το αποτέλεσμα αυτό, σήμανε την 4η διαδοχική νίκη του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, ενώ η Κηφισιά υπέστη την πρώτη της ήττα μετά από τέσσερα ματς χωρίς τέτοια.

Δείτε τα highlights του αγώνα

Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με γκολάρα του Νασιμέντο

Απόλυτη κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Νεάπολης. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού, απειλήθηκαν μόνο σε μια φάση (σ.σ. ένα σουτ άουτ του Λαρουσία άουτ στο 8′) και επιθετικά έκαναν το παιχνίδι τους, κυκλοφορώντας τη μπάλα και ψάχνοντας με ψυχραιμία το γκολ, ενώ φυσικά είχαν και πάλι σαν μεγάλο όπλο τους το έξοχο ομαδικό πρέσινγκ.

Παρότι συνολικά η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν είχε πολύ καλό ρυθμό στο πρώτο 45λεπτο -κάτι για το οποίο φώναζε άλλωστε και ο Βάσκος τεχνικός από τον πάγκο, κατάφεραν να σκοράρουν… τρεις φορές, αν και τελικά ο VAR Παπαδόπουλος και ο διαιτητής Βεργέτης έκριναν ότι έπρεπε να μετρήσει μόνο το ένα από τα τρία αυτά γκολ!

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τέσσερις σημαντικές φάσεις του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο είχαν σαν αποτέλεσμα ένα γκολ, δύο ακυρωθέντα γκολ και ένα δοκάρι! Το γκολ που… μέτρησε, σημειώθηκε στο 37ο λεπτό, όταν μετά από έξυπνη διαγώνια πάσα του Ροντινέι στην περιοχή, ο Νασιμέντο βρέθηκε σε πλάγια θέση απέναντι στην εστία και με ένα δυνατό σουτ στην κίνηση, έστειλε τη μπάλα στον ουρανό των διχτυών της Κηφισιάς για το 0-1.

Στα τρία γκολ… μετράει το ένα

Στο 19′ ο Ολυμπιακός είχε σκοράρει με πλασέ του Μουζακίτη από το ύψος της περιοχής, όμως μετά από παρέμβαση του VAR ο Βεργέτης έκρινε ότι η μπάλα νωρίτερα είχε βγει κόρνερ, μετά την ατομική προσπάθεια του Ποντένσε και κόντρα σε πόδι αμυντικού.

Στο φινάλε πια του πρώτου μέρους και το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, οι Πειραιώτες σκόραραν ξανά μετά από κόρνερ του Ροντινέι και καρφωτή κεφαλιά του Ρέτσου, όμως και πάλι ο VAR κάλεσε τον Βεργέτη να δει τη φάση. Σε αυτή την περίπτωση, ο διαιτητής «είδε» φάουλ του αρχηγού του Ολυμπιακού στη διεκδίκηση της μπάλας στον αέρα και ακύρωσε το γκολ.

Ενδιάμεσα, στο 25ο λεπτό, ο Ελ Κααμπί είχε δοκάρι από κοντά, μετά από έξοχη σέντρα του Νασιμέντο στην περιοχή. Το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε με την κατοχή μπάλας στο 66% και τις τελικές 5-2 για τον Ολυμπιακό.

Ισοφάρισε η Κηφισιά, απάντησε με δύο γκολ ο Ολυμπιακός

Πολύ καλύτερο από θέμα ρυθμού ήταν το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο είχε φυσικά και πολύ περισσότερες φάσεις. Με την έναρξή του, ο Λέτο έκανε τρεις αλλαγές, όμως οι δύο από αυτές όχι μόνο δεν απέδωσαν αλλά εξελίχθηκαν στους χειρότερους του γηπέδου. Ο μεν Αμανί έκανε δύο πέναλτι, ενώ ο δε Μαϊντάνα είδε δύο γρήγορες κίτρινες κάρτες στο 54′ και το 61′ και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

Στο 47′ η Κηφισιά βρήκε το γρήγορο γκολ της ισοφάρισης, όταν μετά από γέμισμα με εκτέλεση φάουλ στην περιοχή, οι γηπεδούχοι έπαιξαν… βόλεϊ με κεφαλιές, η μπάλα έφτασε από τον Σιμόν στον Παντελίδη και αυτός από κοντά έκανε το 1-1. Στο 56′ οι Πειραιώτες κέρδισαν το πρώτο τους πέναλτι μετά από σπρώξιμο του Αμανί στον Ζέλσον, με τον Ελ Κααμπί να δίνει και πάλι το προβάδισμα στον Ολυμπιακό ευστοχώντας από τη λευκή βούλα στο 57′.

Τρίτο γκολ, τρίτο δοκάρι, με 10 η Κηφισιά

Στο 60′ ο Ροντινέι είχε δοκάρι με διαγώνιο σουτ και ένα λεπτό αργότερα ο Μαϊντάνα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη για άτσαλο μαρκάρισμα στον Ζέλσον με τις τάπες. Από εκεί και πέρα, το ματς ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να μην κινδυνεύει ξανά και να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ. Στο 70′ ο Ζέλσον κέρδισε το δεύτερο πέναλτι όταν η σέντρα του σταμάτησε στο χέρι του Αμανί και ο Ελ Κααμπί το εκτέλεσε ξανά εύστοχα για το 1-3. Ένα γκολ του Στρεφέτσα στο 80′ δεν μέτρησε για οφσάιντ, δύο ακόμη εκατέρωθεν τελικές από Παντελίδη και Μουζακίτη δεν άλλαξαν κάτι, ενώ στο 94′ ο Στρεφέτσα βρέθηκε κοντά στο 1-4, όμως το πλασέ του σταμάτησε στο δοκάρι, στην τελευταία φάση του αγώνα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο ήταν ο καλύτερος του γηπέδου για τον Ολυμπιακό. Έβαλε ένα γκολ, έφτιαξε τη φάση για το δοκάρι του Ελ Κααμπί, κατέγραψε 7 θετικές αμυντικές επεμβάσεις και είχε 89% επιτυχημένες πάσες.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Οι ενέργειες του Ζέλσον στο δεύτερο ημίχρονο, έδωσαν στην ομάδα του την ευκαιρία να κερδίσει τα δύο πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Ελ Κααμπί.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Λαζάρ Αμανί και Λουσιάνο Μαϊντάνα. Δύο πέναλτι ο πρώτος, δύο κίτρινες σε λίγα λεπτά και αποβολή για τον δεύτερο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Πολλή δουλειά είχε ο Βεργέτης στο ματς. Απέβαλε τον Μαϊντάνα για δύο καθαρές κίτρινες κάρτες, έδωσε το πρώτο πέναλτι για ένα αψυχολόγητο σπρώξιμο πάνω στον Ζέλσον και το δεύτερο για χέρι του ίδιου παίκτη που έκανε και το πρώτο, του Αμανί, ενώ σωστά ακύρωσε και το γκολ του Στρεφέτσα στο 80′ για οφσάιντ.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος (Αθηνών), Κωνσταντίνος Στάικος (Λάρισας)
Τέταρτος: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)
VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
AVAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δύο γκολ του Ολυμπιακού ακυρώθηκαν μετά την παρέμβαση του VAR στο ματς. Το πρώτο στο 19′ όταν ο Παπαδόπουλος κάλεσε τον Βεργέτη να δει τη φάση και ο ρέφερι έκρινε ότι η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή, πριν αυτή στρωθεί στον Μουζακίτη για να σκοράρει. Στη δεύτερη φάση, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο VAR κάλεσε και πάλι τον διαιτητή που μετά το on field review, αποφάσισε ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ του Ρέτσου πριν σκοράρει, σε μια τυπική διεκδίκηση της μπάλας στον αέρα.

ΣΚΟΡΕΡ:

Παύλος Παντελίδης (47′) – Ντιόγκο Νασιμέντο (37′), Ελ Κααμπί (57′, 70′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Λαρουσί (46′ Μαϊντάνα), Ποκόρνι, Σόουζα (46′ Τζίμας), Σιμόν (78′ Ντίας), Εμπό, Ζέρσον, Πόμπο (78′ Χουχούμης), Βιγιαφάνιες (46′ Αμανί), Παντελίδης, Τετέι.
Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης (84′ Σιπιόνι), Νασιμέντο, Ποντένσε (75′ Στρεφέτσα), Τσικίνιο (84′ Γιαζίτζι), Μαρτίνς (84′ Καμπελά), Ελ Κααμπί (75′ Γιάρεμτσουκ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η):

22/11 Ολυμπιακός – Ατρόμητος (20:00)
23/11 ΠΑΟΚ – Κηφισιά (19:00)

