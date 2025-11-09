Super League: Η βαθμολογία μετά την 10η αγωνιστική – Μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» με 3-1 την Κηφισιά στη Νεάπολη, πήρε το «τρίποντο» και ανέβηκε πρώτος στη βαθμολογία της Stoiximan Super League, καθώς πλέον οι Πειραιώτες έχουν 25 πόντους και είναι μόνοι τους στην κορυφή.

Στο ντέρμπι της ημέρας ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 2-1 του ΠΑΟΚ και ανέβηκε στην 6η θέση με 15 πόντους, έχοντας και ένα ματς λιγότερο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά», από την άλλη πλευρά, έμεινε δεύτερος με 23 βαθμούς και στο -2 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 του ΟΦΗ έχοντας ξανά ως σκόρερ τον Ορμπελίν Πινέδα, παρέμεινε στην 3η θέση, αλλά ανέβηκε στους 22 βαθμούς και είναι πλέον στο -3 από την κορυφή.

Ο Άρης έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με τον Αστέρα, ενώ μεγάλες νίκες πέτυχαν ο Λεβαδειακός (5-2 τον Πανσερραϊκό) και ο Βόλος (0-1 τον Ατρόμητο). Ακολουθεί διακοπή για τις Εθνικές ομάδες και δράση ξανά από το Σάββατο 22 Νοεμβρίου.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 3-0

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 5-2

ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1

Ατρόμητος – Βόλος 0-1

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1

Η βαθμολογία της Super League:

Η επόμενη (11η) αγωνιστική της Super League:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 19:30

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 20:00

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 17:00

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 19:00

ΑΕΚ – Άρης 21:00

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βόλος – Λεβαδειακός 18:00

ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ 20:00