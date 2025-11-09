ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1: Ο Πινέδα τη «λύτρωσε» ξανά

Της… βγήκε η ψυχή, αλλά πήρε το τρίποντο στο Παγκρήτιο η ΑΕΚ! Μπροστά σε περίπου 2.000 οπαδούς της η Ένωση επικράτησε με 1-0 του ΟΦΗ έχοντας ξανά ως σκόρερ τον Ορμπελίν Πινέδα και θα πάει με ηρεμία στη διακοπή. Κυρίαρχη σε όλο το ματς η ομάδα του τιμωρημένου Μάρκο Νίκολιτς (έβλεπε το ματς από σουίτα) που είδε να της ακυρώνονται δύο γκολ, έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά πήρε το διπλό με το γκολ του Μεξικανού χαφ.

Πώς ξεκίνησαν

Για την ΑΕΚ ο Στρακόσα ήταν στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα οι Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις. Στον άξονα ήταν οι Πινέδα, Μαρίν, στην κορυφή της επίθεσης ο Γιόβιτς και τριάδα πίσω του οι Καλοσκάμης, Κοϊτά και Ζοάο Μάριο.

O ΟΦΗ είχε τον Λίλο κάτω από τα δοκάρια σ το ντεμπούτο του ως βασικός στο πρωτάθλημα και τετράδα στην άμυνα τους Μαρινάκη, Λαμπρόπουλο, Κρίζμανιτς και Αποστολάκη. Στον άξονα ήταν οι Καραχάλιος και Ανδρούτσος, ο Νέιρα μπροστά τους και τριάδα στην επίθεση οι Σενγκέλια, Φούντας και Θεοδοσουλάκης.

Υπεροχή χωρίς ουσία

Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε την απόλυτη υπεροχή, αλλά για άλλη μία φορά ήταν φλύαρη. Στο 12’ βέβαια σκόραρε με τον Ζοάο Μάριο από σέντρα του Γκατσίνοβιτς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Πορτογάλου στον Μαρινάκη.

Σε όλο το πρώτο μέρος ο ΟΦΗ ουσιαστικά δεν απείλησε καθόλου, με την Ένωση να μην έχει κλασική ευκαιρία αφού συνήθως τα χαλούσε όλα στην τελική προσπάθεια. Δύο σουτ του δραστήριου Κοϊτά και μία κεφαλιά του Μουκουντί ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν οι «κιτρινόμαυροι».

Μονότερμα, τείχος Λίλο, δεύτερο ακυρωμένο γκολ και «λύτρωση» από Πινέδα

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ είχε ακόμη μεγαλύτερη επιθετικότητα και έψαχνε το γκολ με μανία. Ο Λίλο κρατούσε τον ΟΦΗ με μεγάλες επεμβάσεις, μέχρι που τον νίκησε ο Πινέδα. Ώσπου να φτάσουμε στο γκολ που έκρινε το ματς, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων είχε βγάλει ένα σουτ του Γκατσίνοβιτς στο 51′ ενώ έξι λεπτά μετά νίκησε τον Κοϊτά σε πλάγιο τετ α τετ.

Στο επόμενο λεπτό ο Γιόβιτς σκόραρε με κεφαλιά από κόρνερ, αλλά ο Τσακαλίδης ακύρωσε το γκολ για φάουλ του Μουκουντί στη φάση. Μία κεφαλιά του Καμερουνέζου στόπερ στο 64′ έφυγε άουτ και στο 67′ η ΑΕΚ έχασε τριπλή ευκαιρία με Πινέδα, Πενράις και Πιερό να μην μπορούν να νικήσουν τον Λίλο. Η μεγαλύτερη επέμβαση του Αλβανού τερματοφύλακα ήρθε στο 70′ όταν με απίθανη απόκρουση έβγαλε το τετ α τετ του Πιερό.

Το γκολ για την Ένωση ήρθε τελικά στο 74′ όταν Πιερό και Πινέδα συνεργάστηκαν όμορφα και ο δεύτερος απέναντι από τον Λίλο τελείωσε ψύχραιμα τη φάση για το 0-1. Μετά το γκολ ο ΟΦΗ έγινε πιο επιθετικός, αλλά και πάλι η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες με Μάνταλο και Πιερό να μην μπορούν να τελειώσουν το παιχνίδι. Το τελικό σφύριγμα βρήκε πάντως τον Δικέφαλο με το τρίποντο και τους Κρητικούς με ακόμη μία ήττα στην πλάτη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Ζοάο Μάριο πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση με τα κιτρινόμαυρα και ήταν από τους βασικούς λόγους της νίκης της ΑΕΚ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Πινέδα ήταν για ακόμη μία φορά εξαιρετικός και για δεύτερο σερί ματς ο άνθρωπος που έδωσε τη λύση.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρξε κάποιος που να υστέρησε σημαντικά από τις δύο ομάδες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Τσακαλίδης ακύρωσε τα γκολ των Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς, με το VAR να συμφωνεί μαζί του.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR επιβεβαίωσε και τις δύο αποφάσεις του Τσακαλίδη στα γκολ της ΑΕΚ που ακυρώθηκαν.

ΣΚΟΡΕΡ:

Πινέδα 74′

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Μαρινάκης (81′ Βούκοτιτς), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νέιρα (60′ Χατζηθεοδωρίδης), Φούντας (68′ Ζανελάτο), Σενγκέλια (81′ Φαϊτάκης), Θεοδοσουλάκης (81′ Ράκονιατς)

ΑΕΚ (Ραντόγιε Σμίλιανιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί, Γκατσίνοβιτς, Μαρίν (65′ Μάνταλος), Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά (92′ Λιούμπισιτς), Καλοσκάμης (65′ Πιερό), Γιόβιτς (86′ Γκρούγιτς)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

24/11 ΑΕΛ – ΟΦΗ

23/11 ΑΕΚ – Άρης