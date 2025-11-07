Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα με 4-0 τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ανέβηκε στη 10η θέση της βαθμολογίας. Δύο ώρες νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός είχε επίσης πάρει ένα πολύ σημαντικό «διπλό» (0-1) στην έδρα της Μάλμε, με τους «πράσινους» να ανεβαίνουν και αυτοί στην 16η θέση του πίνακα.

Μετά τα δύο αυτά κομβικά «τρίποντα», οι δύο ελληνικές ομάδες αύξησαν ραγδαία και τις πιθανότητές τους για πρόκριση, τόσο στα πλέι-οφ της διοργάνωσης, όσο και απευθείας για την οκτάδα!

Σχεδόν «κλειδωμένος» ο ΠΑΟΚ

Όπως δείχνουν οι σχετικές προσομοιώσεις του Football Meets Data, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πλέον έχει σχεδόν κλειδώσει οριστικά τη συνέχειά του στη διοργάνωση, αφού έχει 91% πιθανότητες να καταλάβει μία από τις 24 θέσεις της βαθμολογίας του Europa League και 14% να είναι μέσα στο Top-8. Αξίζει να σημειωθεί πως σε σχέση με την περασμένη αγωνιστική, οι πιθανότητες της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου για το Top-24 αυξήθηκαν σχεδόν κατά 20%, αφού μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής ήταν στο 72%.

Ραγδαία άνοδος για τον Παναθηναϊκό

Μετά την ήττα του από την Φέγενορντ την περασμένη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός είχε 55% πιθανότητες να βρεθεί στην 24άδα, με μία νίκη σε τρεις αγώνες. Πλέον, μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και την πολύ σημαντική νίκη του επί της Μάλμε, το «τριφύλλι» έχει… εκτοξευθεί στο 79%, ενώ διατηρεί και ένα μικρό αλλά υπαρκτό ποσοστό (6%) για το Top-8.

[🟠 UEL race for Top 8/24 – as of 7 Nov] 🔝 Change in Top 8: 📈 IN: 🇪🇸 Betis, 🇪🇸 Celta

📉 OUT: 🇫🇷 Lille, 🇮🇹 Bologna 🔝 Change in Top 24: 📈 IN: 🇷🇸 Crvena zvezda

📉 OUT: 🇳🇱 Go Ahead Eagles 👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/TDWkF7pRBj — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 7, 2025

Η βαθμολογία του Europa League:





Μικρή πτώση για την ΑΕΚ παρά τη «γκέλα»

Στο Conference League, η ΑΕΚ… κατάφερε να μην νικήσει (1-1) τη Σάμροκ Ρόβερς, σε ένα 90λεπτο που οι τελικές προσπάθειες για τις δύο ομάδες ήταν 30-1, η κατοχή μπάλας 80-20 και οι επιτυχημένες πάσες 621-161. Παρά βεβαίως αυτό το ποδοσφαιρικό… κατόρθωμα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η Ένωση εξακολουθεί να έχει πάρα πολλές πιθανότητες πρόκρισης, τουλάχιστον για τα πλέι-οφ της διοργάνωσης.

Μετά το 92% της περασμένης αγωνιστικής, οι πιθανότητες να βρεθεί στο Top-24 έχουν πέσει ελαφρώς -στο 84%- μετά την ολοκλήρωση της 3ης, με την ισοπαλία αυτή να τη φέρνει στη 15η θέση της βαθμολογίας με 4 βαθμούς. Την ίδια ώρα, οι πιθανότητές της για κατάληψη μιας θέσης στο Top-8, από το 17% έπεσαν στο 5%.

[🟢 UECL race for Top 8/24 – as of 7 Nov] 🔝 Change in Top 8: 📈 IN: 🇺🇦 Shakhtar

📉 OUT: 🇨🇾 AEK Larnaca 🔝 Change in Top 24: 📈 IN: 🇽🇰 Drita, 🇺🇦 Dynamo K., 🇷🇴 Univ Craiova

📉 OUT: 🇲🇰 Shkendija, 🇸🇪 Häcken, 🇧🇦 Zrinjski 👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊… pic.twitter.com/tsOtGGzow1 — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 7, 2025

Η βαθμολογία του Conference League:





Τα κριτήρια ισοβαθμίας στις League Phase:

1. Διαφορά τερμάτων

2. Καλύτερη επίθεση

3. Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση

4. Νίκες

5. Εκτός έδρας νίκες

6. Βαθμοί απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

7. Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

8. Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage

9. Χαμηλότεροι βαθμοί πειθαρχίας

10. Βαθμολογία στο ranking της UEFA