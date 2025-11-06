ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 1-1: Το κάζο της χρονιάς για τον «δικέφαλο» (vid)

Σε ματς που δεν απειλήθηκε καθόλου και έχασε πολλές και μεγάλες ευκαιρίες, η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τα πάντα στο παιχνίδι κρίθηκαν από δύο αποφάσεις του διαιτητή Μουνουέρα που ακύρωσε το VAR δίνοντας από ένα πέναλτι σε κάθε ομάδα. Μεγάλο πισωγύρισμα για την Ένωση αυτό το αποτέλεσμα που ουσιαστικά της κόβει τον δρόμο προς την οκτάδα.

Ο Στρακόσα ήταν κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα ξεκίνησαν οι Πινέδα, Μαρίν με τους Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα στα άκρα και τον Μάνταλο πίσω από τον Γιόβιτς.

Για τη Σάμροκ ο ΜακΓκίντι ήταν στο τέρμα και στην άμυνα οι Κλίρι, Λόπες και Γκρέις. Στη μεσαία γραμμή βρίσκονταν οι Ο’ Σάλιβαν, Μάθιους, Γουάτς, Νάτζεντ, Μάλεϊ και στην επίθεση οι Μπερκ, ΜακΓκόβερν.

Υπεροχή χωρίς ουσία, «παγωμάρα» από την άσπρη βούλα

Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε μία ανούσια υπεροχή και βρέθηκε πίσω στο σκορ χωρίς να δεχτεί φάση. Μετά από μία βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο ΜακΓκόβερν έπεσε στην περιοχή από μαρκάρισμα του Μαρίν και ο Μουνουέρα έδωσε πέναλτι. Το VAR τον κάλεσε να δει τη φάση, αλλά ο Ισπανός δεν άλλαξε απόφαση και έδωσε πέναλτι. Ο Μπερκ εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 0-1 στο 21’.





Σε όλο το 45λεπτο η Ένωση είχε τον απόλυτο έλεγχο, έψαχνε τρόπο να απειλήσει, αλλά μεγάλη ευκαιρία δεν δημιούργησε. Ένα σουτ του Κουτέσα στο 10’ που το έβγαλε ο ΜακΓκίντι με τα πόδια και δύο σουτ του Γκατσίνοβιτς στο 39’ και στο 40’ ήταν οι καλύτερες στιγμές για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που ήταν φανερό πως δεν είχε καθαρό μυαλό και καθόλου παιχνίδι από τα άκρα.

Έχασε τα άχαστα, έσωσε έστω τον βαθμό

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Σέρβος τεχνικός έριξε στο ματς Κοϊτά και Πιερό, με την ΑΕΚ να ανεβάζει την απόδοσή της και να πιέζει τη Σάμροκ χάνοντας τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Ένα γκολ του Γιόβιτς στο 50′ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ με Πινέδα (Χ2) και Κοϊτά να χάνουν μεγάλες ευκαιρίες στο επόμενο πεντάλεπτο.

Στο 63′ ο Γκατσίνοβιτς ολομόναχος σημάδεψε τον τερματοφύλακα ενώ στο 82′ ο Γιόβιτς έχασε απίθανη ευκαιρία από τα δύο μέτρα μετά από σέντρα του Γκατσίνοβιτς. Στο 84′ η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι για χέρι μέσα στην περιοχή, το VAR διαφώνησε και κάλεσε τον Μουνουέρα να δει τη φάση, με τον Ισπανό να μην αλλάζει και πάλι απόφαση.

Ο Γιόβιτς έστησε την μπάλα στη βούλα και έκανε το 1-1. Στα επτά λεπτά του έξτρα χρόνου η ΑΕΚ προσπάθησε ανορθόδοξα για την ανατροπή, είχε μία ακόμη μεγάλη στιγμή με τον Γιόβιτς στο 90+4′, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο γκολ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η αστοχία της ΑΕΚ ήταν ο μοναδικός λόγος που δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Κοϊτά έδωσε ώθηση με την είσοδό του στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν ήταν αρκετός για την ανατροπή.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Αρκετοί υστέρησαν από την ΑΕΚ, αλλά ο Κουτέσα δεν φάνηκε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Χοσέ Λουίς Μουνουέρα ακύρωσε δύο φορές το VAR στα πέναλτι που έδωσε για ΑΕΚ και Σάμροκ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR έκανε παρέμβαση δύο φορές, αλλά ο Μουνουέρα δεν άλλαξε απόφαση.

ΣΚΟΡΕΡ:

Γιόβιτς (90′ πεν.) – Μπερκ (21′ πεν.)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος (90′ Περέιρα), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (46′ Πιερό), Πινέδα, Κουτέσα (46′ Κοϊτά), Γκατσίνοβιτς (90′ Βίντα), Μάνταλος, Γιόβιτς

Σάμροκ Ρόβερς (Στίβεν Μπράντλεϊ): ΜακΓκίντι, Γκρέις, Λόπες, Κλίαρι, Μάθιους (46′ Γκραντ), Ο’Σάλιβαν, Μάλεϊ (72′ Κλαρκ), Γουάτς (46′ Μπάρετ), Νιούτζεντ, ΜακΓκόβερν (68′ Μαντρόιου), Μπουρκ (46′ ΜακΕνεφ)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

27/11 Φιορεντίνα – ΑΕΚ

27/11 Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ