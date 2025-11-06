Τραυματίστηκε ο βοηθός διαιτητή στο ΑΕΚ – Σάμροκ κι έγινε… αλλαγή (vid)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σάμροκ Ρόβερς στην «OPAP Arena», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Τα προβλήματα δεν έλειψαν από τον αγώνα, καθώς λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου χρειάστηκε να γίνει αλλαγή… διαιτητή.

Συγκεκριμένα, ο βοηθός Ντιέγκο Μπαρμπέρο αισθάνθηκε μια ενόχληση στον αστράγαλο και προτιμήθηκε να γίνει η αντικατάστασή του από τον τέταρτο διαιτητή, Αλεχάντρο Κιντέρο Γκονσάλες.

