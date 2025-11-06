Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς (pic)

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σάμροκ Ρόβερς στην «Opap Arena» για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Conference League και ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γνωστή την εντεκάδα των «κιτρινόμαυρων».

Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα θα είναι οι Πινέδα, Μαρίν με τους Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα στα άκρα και τον Μάνταλο πίσω από τον Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Μάνταλος και Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κοϊτά, Πιερό, Βίντα, Λιούμπισιτς, Πενράις, Κοσίδης, Περέιρα, Χρυσόπουλος.

Η ενδεκάδα της Σάμροκ

ΜακΓκίντι, Κλίρι, Λόπες, Γκρέις, Ο’ Σάλιβαν, Μάθιους, Γουάτς, Νάτζεντ, Μάλεϊ, Μπερκ, ΜακΓκόβερν.

Στον πάγκο: Στέισι, Μπαζούνου, ΜακΈνεφ, Μαντρόιου, Χίλι, Κλαρκ, Γκραντ, Μπάρετ.