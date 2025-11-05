Μπράντλεϊ (προπονητής Σάμροκ): «Πρόκληση να παίξουμε στην έδρα της ΑΕΚ»
Ο προπονητής της Σάμροκ Ρόβερς, Στίβεν Μπράντλεϊ, μίλησε για το ματς με την ΑΕΚ και για το πώς το περιμένει η ομάδα του.
Ως πρόκληση χαρακτήρισε ο προπονητής της Σάμροκ Ρόβερς, Στίβεν Μπράντλεϊ, το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια την Πέμπτη (6/11, 19:45) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, ενώ δεν θέλησε να σταθεί σε κάποιον παίκτη της Ένωσης ατομικά.
Όσα είπε ο Μπράντλεϊ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη συνέντευξη Τυπου
Για το αν θεωρεί ότι την ομάδα του θα την επηρεάσει ο τελικός του Κυπέλλου Ιρλανδίας την ερχόμενη Κυριακή: «Είναι σημαντικός ο τελικός της Κυριακής, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα».
Για την ευκαιρία που έχει η Σάμροκ Ρόβερς να κάνει το νταμπλ και πόσο εύκολο είναι να διατηρήσει την προσοχή των παικτών του στο ευρωπαϊκό παιχνίδι: «Η επόμενη πρόκληση είναι το αυριανό παιχνίδι. Οι παίκτες διαθέτουν την εμπειρία και όταν έρχεσαι σε έδρες όπως αυτή, πρέπει να απολαμβάνεις την πρόκληση του να αγωνίζεσαι σε αυτό το επίπεδο. Δεν θα είναι πρόβλημα, οι παίκτες θα είναι επικεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι».
Για την ποιότητα της ΑΕΚ και αν είναι κάποιος συγκεκριμένος παίκτης που έχει ξεχωρίσει: «Είναι μια δυνατή ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα. Θα είναι λάθος να μιλήσω για κάποιον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Έχουν συνολικά μια αξιόλογη ομάδα, διαθέτουν ταυτότητα και μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και μια πρόκληση να αγωνιστούμε σε μια έδρα όπως αυτή».
Για την ατμόσφαιρα που περιμένει: «Έχουμε παίξει με τον ΠΑΟΚ και ξέρουμε τι ατμόσφαιρα επικρατεί εδώ. Ήταν ξεχωριστή, περιμένουμε κάτι ανάλογο και αύριο. Σε τέτοια γήπεδα θέλουμε να αγωνιζόμαστε, με αυτό το περιβάλλον και αυτήν την ατμόσφαιρα και ξέρουμε τι θα συναντήσουμε».
