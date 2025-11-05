Νίκολιτς ενόψει Σάμροκ Ρόβερς: «Να είμαστε έξυπνοι…»

Η ΑΕΚ υποδέχεται αύριο (6/11, 19:45) στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Σάμροκ Ρόβερς και ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τη σημασία της νίκης σε αυτό το ματς. Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε με καλά λόγια στους πρωταθλητές Ιρλανδίας και τόνισε πως η Ένωση θα πρέπει να παίξει έξυπνα απέναντί τους.

Όσα είπε ο Νίκολιτς:

«Καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια ευρωπαϊκή βραδιά. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί είναι ιδιαίτερα ματς. Υποδεχόμαστε τους πρωταθλητές Ιρλανδίας. Είναι μια ομάδα με καλή νοοτροπία. Τους έχουμε αναλύσει, έχουμε παρουσιάσει στους παίκτες μας τους πιθανούς κινδύνους. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και πίστη και μοναδικός στόχος είναι η νίκη γιατί μπορεί να είναι καθοριστική για την πρόκριση. Δεν επιτρέπεται να χάνεις βαθμούς στην έδρα σου. Είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα, έχει το αγωνιστικό πνεύμα που θέλουμε. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη και να απολαύσουμε την αναμέτρηση στην έδρα μας».

Για τα θετικά και αρνητικά της ομάδας: «Κατανοείτε ότι δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Παίζουν με τριάδα στην άμυνα, με 3-5-2. Ο μεγαλύτερος κίνδυνός μας είναι οι αντεπιθέσεις και οι στατικές φάσεις που είναι δυνατοί. Έχουν όμως μια πολύ καλή νοοτροπία, νιώθουν καλά. Είναι το μεγάλο αφεντικό στο πρωτάθλημά τους. Είναι μια ομάδα με τακτική παρουσία στην Ευρώπη. Θα τους φανεί ότι είναι στον χώρο τους. Είναι μια ιρλανδική ομάδα, έχει μαχητικό πνεύμα. Θα ακολουθήσουν με υπομονή το πλάνο τους».

Για το αν θεωρεί ότι το δίδυμο των Πιερό – Γιόβιτς μπορεί να βοηθήσει και τους δύο: «Όλοι ξέρουν ότι μου αρέσει πολύ να έχω δύο κλασικούς επιθετικούς. Έχουμε μόνο δύο υγιείς σε καλή κατάσταση και είναι επικίνδυνο να τους χρησιμοποιήσουμε μαζί από την αρχή. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Υπάρχει και ο Ζίνι, ευελπιστούμε να είναι έτοιμος μετά το FIFA break για να μπορέσει να επανέλθει και να τον έχουμε μαζί μας.

Για την τροπή που πήρε το ματς με την Αμπερντίν και σε ποιο βαθμό μπορεί να λειτουργήσει ως παγίδα στο αυριανό ματς: Είναι παρόμοια νοοτροπία, αλλά δεν βλέπω σύνδεση μεταξύ των δύο ομάδων. Πριν την αναμέτρηση με την Αμπερντίν είχα στο μυαλό μου ότι είναι μια ομάδα δομημένη με άλλα χαρακτηριστικά σε σχέση με τη Σάμροκ. Η νοοτροπία τους είναι το πιο δυνατό τους σημείο. Νιώθουν άνετα με τον εαυτό τους. Θα τους αντιμετωπίσουμε στην έδρα μας. Με ενθουσιάζει να παίζω εδώ, όπως και τους παίκτες τους ενθουσιάζει να παίζουν σε αυτό το γήπεδο. Θέλουμε ο κόσμος να είναι εδώ, θα είναι και το πέταλο ανοικτό, μακάρι να είναι το γήπεδο ανοικτό πάντοτε μέχρι και την τελευταία αναμέτρηση του Δεκεμβρίου».