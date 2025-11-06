«Must win» παιχνίδι για την ΑΕΚ κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε (6/11, 19:45) στην «Opap Arena» τη Σάμροκ Ρόβερς για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Μετά το εντυπωσιακό 6-0 επί της Αμπερντίν, η Ένωση θέλει ακόμη μία νίκη ώστε να μπει σε τροχιά οκτάδας στη βαθμολογία, κάτι που αποτελεί τον μεγάλο της στόχο στη διοργάνωση.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ενώ δεν αναμένεται να προχωρήσουν σε αλλαγές σε σχέση με το ματς πρωταθλήματος κόντρα στον Παναιτωλικό.

Πώς θα παίξει η ΑΕΚ

Ο Μουκουντί πιθανότατα θα πάρει τη θέση του Βίντα και ο Γιόβιτς είναι φαβορί αντί του Πιερό στην επίθεση. Από εκεί και πέρα, θα υπάρξουν ακόμη δύο αλλαγές στην εντεκάδα καθώς Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης που ήταν βασικοί την Κυριακή, είναι εκτός λίστας. Μάνταλος, Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς διεκδικούν τις θέσεις τους στο αρχικό σχήμα. Οι τραυματίες Ζίνι και Ελίασον ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα ενώ θυμίζουμε πως εκτός λίστας είναι και οι Γιόνσον, Οντουμπάτζο.

Από την άλλη, οι Ιρλανδοί έρχονται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη χώρα τους, ωστόσο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι το φαβορί στην αναμέτρηση. Με Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ να ακολουθούν εκτός έδρας, θα είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να πάρει αυτό το τρίποντο που θα της στρώσει τον δρόμο ενόψει συνέχειας.