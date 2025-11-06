«Must win» παιχνίδι για την ΑΕΚ κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς
Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σάμροκ Ρόβερς (6/11, 19:45) στην «OPAP Arena» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, ψάχνοντας τη νίκη που θα τη βάλει σε τροχιά οκτάδας.
- Αγωνία για τους κατοίκους στα Βαλτόνερα - Οι καθιζήσεις απειλούν με καταστροφή τα σπίτια
- H Apple ανέθεσε στη Google να δώσει νέα φωνή στο Siri
- Τρομακτικός τυφώνας με τουλάχιστον 140 νεκρούς και 127 αγνοουμένους
- 48ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Κλειστά την Παρασκευή τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια
Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε (6/11, 19:45) στην «Opap Arena» τη Σάμροκ Ρόβερς για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Μετά το εντυπωσιακό 6-0 επί της Αμπερντίν, η Ένωση θέλει ακόμη μία νίκη ώστε να μπει σε τροχιά οκτάδας στη βαθμολογία, κάτι που αποτελεί τον μεγάλο της στόχο στη διοργάνωση.
Οι «κιτρινόμαυροι» δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ενώ δεν αναμένεται να προχωρήσουν σε αλλαγές σε σχέση με το ματς πρωταθλήματος κόντρα στον Παναιτωλικό.
Πώς θα παίξει η ΑΕΚ
Ο Μουκουντί πιθανότατα θα πάρει τη θέση του Βίντα και ο Γιόβιτς είναι φαβορί αντί του Πιερό στην επίθεση. Από εκεί και πέρα, θα υπάρξουν ακόμη δύο αλλαγές στην εντεκάδα καθώς Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης που ήταν βασικοί την Κυριακή, είναι εκτός λίστας. Μάνταλος, Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς διεκδικούν τις θέσεις τους στο αρχικό σχήμα. Οι τραυματίες Ζίνι και Ελίασον ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα ενώ θυμίζουμε πως εκτός λίστας είναι και οι Γιόνσον, Οντουμπάτζο.
Από την άλλη, οι Ιρλανδοί έρχονται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη χώρα τους, ωστόσο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι το φαβορί στην αναμέτρηση. Με Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ να ακολουθούν εκτός έδρας, θα είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να πάρει αυτό το τρίποντο που θα της στρώσει τον δρόμο ενόψει συνέχειας.
- «Μύθος» Χάαλαντ στο Champions League: Το απίθανο ρεκόρ που σημείωσε (pics)
- Αντίπαλοι ΑΕΚ: Συμφώνησε με τον Πάολο Βανόλι η Φιορεντίνα (pic)
- Συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών ο Τόνι Άλεν
- Η φοβερή selfie που έβγαλε οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι με τον Φόντεν (pic, vid)
- Τσεκάρει τον Τσαρλς Μπάσεϊ ο Παναθηναϊκός (vid)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/11): Που θα δείτε τις μάχες των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις