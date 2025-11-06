Η Σάμροκ Ρόβερς άνοιξε το σκορ κόντρα στην ΑΕΚ (vid)
Η Σάμροκ Ρόβερς «πάγωσε» την OPAP Arena ανοίγοντας το σκορ στο 21ο πρώτο λεπτό του αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ.
Η Σάμροκ Ρόβερς απέκτησε προβάδισμα κόντρα στην ΑΕΚ στην «OPAP Arena», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Στο 21′ δόθηκε πέναλτι υπέρ των Ιρλανδών για μαρκάρισμα του Μαρίν μέσα στην περιοχή. Η φάση ελέγχθηκε, ο Μουνουέρα πήγε στο on field review και εν τέλει ο Ισπανός διαιτητής καταλόγισε την παράβαση.
Έπεσε καλά ο Στρακόσα, αλλά ο Μπερκ τον νίκησε και έκανε το 0-1.
Δείτε το 0-1 της Σάμροκ:
