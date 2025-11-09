sports betsson
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τον νίκησε και τον «έριξε» από την κορυφή (vid)
Ο Παναθηναϊκός πήρε το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής, με 2-1 επί του ΠΑΟΚ και τον «έριξε» στη 2η θέση. Πάντοβιτς και Γεντβάι οι σκόρερ του «τριφυλλιού», μείωσε με πανέμορφο γκολ ο Κωνσταντέλιας.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για την 10η αγωνιστική της Super League και τον έριξε από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, επιτρέποντας στον Ολυμπιακό να πάρει τη θέση του.

Ο Δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο με τα γκολ των Πάντοβιτς (20′) και Γεντβάι (31′), με τον Κωνσταντέλια να μειώνει με ένα πανέμορφο γκολ στο 61ο λεπτό, ωστόσο η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από το παιχνίδι, χάνοντας και τον Έλληνα μεσοεπιθετικό στο 75′ λόγω τραυματισμού.

Ο Παναθηναϊκός σκόραρε στο 20 λεπτό με τον Τσιριβέγια να ανοίγει τη μπάλα στον Κυριακόπουλο, εκείνος γύρισε παράλληλα τη μπάλα και ο Πάντοβιτς, έκανε το 1-0 σε άδειο τέρμα.

Ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης για να διπλασιάσει τα τέρματά του, με τον Τετέ να σουτάρει με το δεξί και τον Τσιφτσή να απομακρύνει με τη βοήθεια του δοκαριού τη μπάλα.

Οι πράσινοι έκαναν και το 2-0 με τον Γεντβάι να σουτάρει και τη μπάλα μετά από κόντρα στον Μεϊτέ να καταλήγει στο βάθος της εστίας του Τσιφτσή, με το 2-0 να είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ο ΠΑΟΚ μείωσε με απίθανο γκολ του Κωνσταντέλια στο 61ο λεπτό, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να «αδειάζει» με προσποίηση τον Γεντβάι, να πλασάρει στην δεξιά γωνία και να κάνει το 2-1. Ο Κωνσταντέλιας αποχώρησε στο 75′ αναγκαστικά από τον αγωνιστικό χώρο και κάπως έτσι ο Δικέφαλος του Βορρά δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, το οποίο στέλνει τον Ολυμπιακό, για πρώτη φορά μόνο πρώτο φέτος.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια στο 75ο λεπτό και ενώ είχε σκοράρει και είχε κάνει το 2-1 αποχώρησε από το ματς με ενοχλήσεις, με τον ΠΑΟΚ να στερείται τον πιο κομβικό του παίκτη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η πολύ καλή εκκίνηση του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι και τα δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, διαμόρφωσαν ουσιαστικά μία συνθήκη, η οποία δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, δίνοντας στους «πράσινους» ένα τρίποντο ψυχολογίας.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Γιώργος Γιακουμάκης ήταν ο χειρότερος της αναμέτρησης, δεν βοήθησε καθόλου τον ΠΑΟΚ και μοιραία αντικαταστάθηκε από τον Τσάλοφ στο 68’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ντάνιελ Σλάγκερ ήταν ο άρχοντας της αναμέτρησης και είχε σε γενικές γραμμές μια καλή διαιτησία.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR χρειάστηκε να τσεκάρει το γκολ του Πάντοβιτς στο 20ο λεπτό για τη θέση του Κυριακόπουλου, με τον Έλληνα μπακ να είναι σε κανονική θέση.

ΣΚΟΡΕΡ: Πάντοβιτς 20’, Γεντβάι 31’, Κωνσταντέλιας 61’

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κυριακόπουλος(50΄Μλαντένοβιτς), Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Σιώπης(74΄Τσέριν), Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Τζούρισιτς(85΄Πελίστρι), Τετέ(74΄Μπακασέτας), Πάντοβιτς(85΄Μαντσίνι)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ(58΄Μπιάνκο), Κωνσταντέλιας(75΄Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ(58΄Τάισον), Γιακουμάκης(68΄Τσάλοβ)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ο Παναθηναϊκός την επόμενη αγωνιστική φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες στις 23/11, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κηφισιά την ίδια ημέρα.

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι

Ο σπουδαίος σκόρερ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σημείωσε «χατ-τρικ» στην εκτός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα με 4-2 επί της Θέλτα, χάρη στην οποία οι «μπλαουγκράνα» μείωσαν στους τρεις βαθμούς από τη Ρεάλ.

Σύνταξη
Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ
Βέλγιο 10.11.25

Συναγερμός για drones πάνω από πυρηνικό σταθμό

Drones έκαναν τώρα την εμφάνισή τους πάνω από πυρηνικό σταθμό στο Βέλγιο, αφού νωρίτερα έγιναν και πάλι αιτία να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

Σύνταξη
Μαντλίν Μακάν: Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνισή της μπορεί να φύγει από τη Γερμανία
Απόφαση Εφετείου 10.11.25

Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν μπορεί τώρα να φύγει από τη Γερμανία

Εφετείο στη Γερμανία ανάβει πράσινο φως για να φύγει από τη χώρα ο κυριότερος ύποπτος στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της μικρής βρετανίδας Μαντλίν Μακάν το 2007 στην Πορτογαλία.

Σύνταξη
Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο
Γαλλία 10.11.25

Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο

Τα δικαστήρια στο Παρίσι θα εξετάσουν σήμερα το αίτημά του Νικολά Σαρκοζί να αποφυλακιστεί, έως ότου εκδικαστεί η έφεσή του για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν
«Είναι τρελό» 09.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν

Η επιστροφή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έρχεται περίπου πέντε ημέρες μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού της, με τους θαυμαστές της να ανησυχούν για την ψυχική της υγεία.

Σύνταξη
Η «σκληρή» αλήθεια
On Field 09.11.25

Η «σκληρή» αλήθεια

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε για την δύσκολη βραδιά του Μπράντλεϊ Κόνορ απέναντι στον Ζερεμί Ντοκού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μαλαισία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από το ναυάγιο πλοιαρίου – Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης
Πολλοί αγνοούμενοι 09.11.25

Τραγωδία στη Μαλαισία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από ναυάγιο πλοιαρίου - Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

Στη Μαλαισία ζουν εκατομμύρια μετανάστες από φτωχές χώρες της Ασίας - Συνήθως είναι άνθρωποι που δεν διαθέτουν χαρτιά και εργάζονται σε οικοδομές και στη γεωργία

Σύνταξη
Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια
Λονδίνο 09.11.25

Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια

Ο «Spike» αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην δημοπρασία του οίκου Christie's με τίτλο «Groundbreakers: Icons of Our Time» που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη
Έγιναν διαβήματα 09.11.25

Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη

Οι Κύπριοι αγρότες πήγαν να καλλιεργήσουν τη γη τους στη Νεκρή Ζώνη, όταν οι Τούρκοι στρατιώτες προσπάθησαν να τους εκδιώξουν από το σημείο. Το περιστατικό έληξε με παρέμβαση ανδρών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
