Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τον νίκησε και τον «έριξε» από την κορυφή (vid)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για την 10η αγωνιστική της Super League και τον έριξε από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, επιτρέποντας στον Ολυμπιακό να πάρει τη θέση του.

Ο Δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο με τα γκολ των Πάντοβιτς (20′) και Γεντβάι (31′), με τον Κωνσταντέλια να μειώνει με ένα πανέμορφο γκολ στο 61ο λεπτό, ωστόσο η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από το παιχνίδι, χάνοντας και τον Έλληνα μεσοεπιθετικό στο 75′ λόγω τραυματισμού.

Ο Παναθηναϊκός σκόραρε στο 20 λεπτό με τον Τσιριβέγια να ανοίγει τη μπάλα στον Κυριακόπουλο, εκείνος γύρισε παράλληλα τη μπάλα και ο Πάντοβιτς, έκανε το 1-0 σε άδειο τέρμα.

Ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης για να διπλασιάσει τα τέρματά του, με τον Τετέ να σουτάρει με το δεξί και τον Τσιφτσή να απομακρύνει με τη βοήθεια του δοκαριού τη μπάλα.

Οι πράσινοι έκαναν και το 2-0 με τον Γεντβάι να σουτάρει και τη μπάλα μετά από κόντρα στον Μεϊτέ να καταλήγει στο βάθος της εστίας του Τσιφτσή, με το 2-0 να είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ο ΠΑΟΚ μείωσε με απίθανο γκολ του Κωνσταντέλια στο 61ο λεπτό, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να «αδειάζει» με προσποίηση τον Γεντβάι, να πλασάρει στην δεξιά γωνία και να κάνει το 2-1. Ο Κωνσταντέλιας αποχώρησε στο 75′ αναγκαστικά από τον αγωνιστικό χώρο και κάπως έτσι ο Δικέφαλος του Βορρά δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, το οποίο στέλνει τον Ολυμπιακό, για πρώτη φορά μόνο πρώτο φέτος.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια στο 75ο λεπτό και ενώ είχε σκοράρει και είχε κάνει το 2-1 αποχώρησε από το ματς με ενοχλήσεις, με τον ΠΑΟΚ να στερείται τον πιο κομβικό του παίκτη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η πολύ καλή εκκίνηση του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι και τα δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, διαμόρφωσαν ουσιαστικά μία συνθήκη, η οποία δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, δίνοντας στους «πράσινους» ένα τρίποντο ψυχολογίας.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Γιώργος Γιακουμάκης ήταν ο χειρότερος της αναμέτρησης, δεν βοήθησε καθόλου τον ΠΑΟΚ και μοιραία αντικαταστάθηκε από τον Τσάλοφ στο 68’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ντάνιελ Σλάγκερ ήταν ο άρχοντας της αναμέτρησης και είχε σε γενικές γραμμές μια καλή διαιτησία.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR χρειάστηκε να τσεκάρει το γκολ του Πάντοβιτς στο 20ο λεπτό για τη θέση του Κυριακόπουλου, με τον Έλληνα μπακ να είναι σε κανονική θέση.

ΣΚΟΡΕΡ: Πάντοβιτς 20’, Γεντβάι 31’, Κωνσταντέλιας 61’

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κυριακόπουλος(50΄Μλαντένοβιτς), Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Σιώπης(74΄Τσέριν), Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Τζούρισιτς(85΄Πελίστρι), Τετέ(74΄Μπακασέτας), Πάντοβιτς(85΄Μαντσίνι)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ(58΄Μπιάνκο), Κωνσταντέλιας(75΄Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ(58΄Τάισον), Γιακουμάκης(68΄Τσάλοβ)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Ο Παναθηναϊκός την επόμενη αγωνιστική φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες στις 23/11, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κηφισιά την ίδια ημέρα.