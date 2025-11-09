Όλα τα γκολ και τα highlights της 10ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Μετά την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής της Super League, μπορείτε να δείτε όλα τα γκολ, καθώς επίσης και τις καλύτερες φάσεις από τις επτά αναμετρήσεις.

Το Σάββατο (8/11) είχαμε ένα και μοναδικό παιχνίδι, αυτό του Αγρινίου με τον Παναιτωλικό να «ξεκολλάει» από τις χαμηλές θέσεις μετά το 3-0 επί της ΑΕΛ.

Την Κυριακή (9/11) πραγματοποιήθηκαν οι υπόλοιπες έξι αναμετρήσεις, με παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Άρη να πραγματοποιούνται πρώτα χρονικά.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Νεάπολη επικρατώντας με 3-1 της Κηφισιάς και ανέβηκε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Την ίδια ώρα ο Άρης των δέκα παικτών από το 25′, έμενε στο 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης στο Βικελίδης.



Λίγες ώρες αργότερα ο Λεβαδειακός συνέχιζε την εξαιρετική του πορεία, καθώς «σκόρπισε» με 5-2 τον Πανσερραϊκό.

Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ πέρασε από το Παγκρήτιο στάδιο επικρατώντας του ΟΦΗ με 1-0.



Εξάλλου, πολύτιμη νίκη πέτυχε ο Βόλος ΝΠΣ με 1-0 μέσα στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου.



Στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ, νικώντας στον στην Λεωφόρο με 2-1.



Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 8/11

Παναιτωλικός – ΑΕΛ 3-0

Κυριακή 9/1

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 5-2

ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1

Ατρόμητος – Βόλος ΝΠΣ 0-1

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1

Η βαθμολογία της Super League σε 10 αγωνιστική

Το πρόγραμμα της επόμενης (11η) αγωνιστικής

Σάββατο 22/11

Αστέρας Τρίπολη – Παναιτωλικός 19:30

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 20:00

Κυριακή 23/11

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 17:00

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 19:00

ΑΕΚ – Άρης 21:00

Δευτέρα 24/11

Βόλος ΝΠΣ – Λέβαδειακός 18:00

ΑΕΛ – ΟΦΗ 20:00